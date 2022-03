O governador de Coahuila emitiu um apelo para a revogação do mandato: “Não vamos participar da farsa”

O governador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pediu ao PRI que não participasse da Revogação de Mandato, promovida pelo presidente da república e Morena, seu partido no poder, para decidir se ratifica o chefe do executivo federal.

“Hoje eu quero fazer um apelo respeitoso ao PRI e ao PRI em Coahuila: Não vamos participar da farsa que eles pretendem encenar no próximo dia 10 de abril! ”, disse aos partidários partidários.

Como parte do 93º aniversário do Partido Revolucionário Institucional (PRI), o Conselho Político Estadual foi realizado na entidade governada por Riquelme Solis com líderes nacionais e locais.

Apoiado por líderes do tricolor, incluindo o presidente nacional do PRI Alejandro Moreno, ele se tornou o primeiro governador da oposição a rejeitar a participação cidadã que já está em andamento com organizações do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

Informações em desenvolvimento...