O coronel general Mikhail Mizintsev está furioso. Não se sabe se devido ao fato de um soldado vestindo um uniforme não regulamentado ter causado a morte de um camarada em circunstâncias estranhas ou se isso é uma expressão de sua enorme frustração por suas tropas ainda não terem tomado a resiliente cidade de Mariupol.

- Olhe para aquela escória ali, franzindo a testa com seus olhos bovinos, me mostrando seu rosto infeliz, seu rosto fedorento! , grita Mizintsev ao telefone com um tenente encarregado de uma unidade de assalto do exército russo.

- (...)

- Por que você ainda está servindo no meu exército? E por que eu tenho que perder meu tempo com sua escória? Se você é o chefe de uma unidade, então avance.

- (...)

- Por que o rosto dele ainda não foi mutilado? Por que ninguém cortou suas orelhas? Por que esse idiota ainda não está mancando?

O áudio brutal mostrando que tipo de general Mizintsev é, foi gravado esta semana pelos serviços de inteligência ucranianos e divulgado por Olexander Scherba, ex-embaixador ucraniano na Áustria. Um monólogo que traz à luz o que havia sido apelidado de “o açougueiro de Alepo”, a cidade síria que foi reduzida a escombros em 2016, e que agora se tornou “o açougueiro de Mariupol”, a cidade portuária no Mar de Azov que tem resistido ao ataque das forças russas e bombardeios indiscriminados por um mês.

O ataque ao hospital materno infantil em Mariupol. Oitenta por cento da infraestrutura foi destruída pelas forças russas. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Arquivo)

As forças russas, que se juntaram a Bashar al-Assad em seus esforços para recuperar a Síria de vários grupos rebeldes - alguns deles apoiados pelo Ocidente - que haviam dividido o país durante a guerra civil, ajudaram o ditador a sitiar e eventualmente reconquistar a cidade noroeste de Alepo das tropas do Livre Exército sírio. No total, a batalha para retomar a cidade durou mais de quatro anos, mas o período mais intenso ocorreu no final de 2016, quando forças russas e sírias cercaram a metade oriental enquanto 270 mil civis permaneceram no interior e a bombardearam por meses antes de enviar tropas e tanques para capturá-la.

A Rede Síria de Direitos Humanos estima que pelo menos 23.000 civis morreram durante esse período, embora o número exato seja difícil de obter e possa ser maior. Analistas militares do Instituto para o Estudo da Guerra disseram que o cerco foi “marcado por um grau sem precedentes de selvageria e sofrimento”.

As forças russas usaram bombas de fragmentação, armas químicas e bombas incendiárias - todas proibidas por cartas internacionais - durante o cerco. Foi demonstrado que os hospitais foram atacados sistematicamente e acabaram sendo completamente destruídos nos atentados. Cessar-fogos frequentes foram declarados, mas as pausas nos combates eram frequentemente usadas pelas forças russas e sírias para se rearmar e se reposicionar antes de retomar o ataque. Outros não foram respeitados, ou foram usados para fins de propaganda, acusando os rebeldes de violá-los como pretexto para redobrar os ataques.

No final, corredores humanitários foram oferecidos a civis que desejavam escapar dos combates e, embora milhares deles tenham conseguido fugir, outros disseram que foram presos tentando sair, enquanto alguns foram executados ou morreram ao longo de rotas supostamente “seguras”. Observadores documentaram mais de 100 execuções sumárias durante o cerco, enquanto a Rede Síria de Direitos Humanos afirmou que cerca de 2.500 pessoas foram arbitrariamente detidas e torturadas, dezenas delas crianças.

Coronel General Mikhail Mizintsev, chefe da unidade do exército russo estacionada na Crimeia que atacou a cidade de Mariupol com sangue e fogo. (RU.mil)

A população de Mariupol está sofrendo um destino semelhante, embora em maior escala. Antes da invasão russa, esse porto estratégico tinha 400.000 habitantes. Estima-se que cerca de 150.000 conseguiram fugir. Os mortos pelos atentados podem ser mais de 20.000, incluindo os bebês e mulheres em trabalho de parto da principal maternidade da cidade e as centenas que se refugiaram no teatro de teatro que foram dilacerados pelas bombas.

O general Mizintsev não aperta sua mão quando tem que ordenar um bombardeio, mesmo sabendo que o alvo são apenas civis. Ele parece gostar de provocar terror entre os deixados em cidades sitiadas. Ele acredita que desta forma as tropas de defesa estão desmoralizadas. Ele não se importava de usar bombas de fragmentação ou bombas de fósforo, proibidas por todas as convenções internacionais de guerra.

Ele chegou a lançar uma operação de “espelho reverso” em 21 de março para acusar a Ucrânia de usar armas químicas. Ele ordenou atacar a fábrica de produtos químicos em Sumykhimprom, em Sumy. “Como resultado do bombardeio, um tanque com amônia foi danificado e houve uma perda da qual ainda não sabemos as consequências”, disse o prefeito da cidade mais próxima.

Dois dias antes, Mizintsev falou com um grupo de jornalistas russos e se referiu especificamente à fábrica de produtos químicos Sumykhimprom, afirmando que os “nazistas ucranianos” participariam de uma operação de “bandeira falsa”. De acordo com Mizintsev, “eles extraíram instalações de armazenamento contendo amônia e cloro para envenenar massivamente os habitantes da região de Sumy se unidades das Forças Armadas Russas entrarem na cidade”. Mizintsev também afirmou que “esses nazistas estavam preparando provocações com venenos” em Kotlyarovo, perto de Mykolaiv. “Para isso, contêineres com produtos químicos tóxicos já foram entregues no prédio da escola primária local, que está planejado para explodir quando as tropas russas se aproximarem”, acrescentou o general. Nada disso aconteceu.

Mizintsev ocupa uma das posições militares mais altas da Rússia. Ele é diretor do Centro Nacional de Controle de Defesa (NDCC), que supervisiona as operações conjuntas do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Ele também controla uma grande parte dos hackers do exército que trabalham nos sistemas Astra Linux e Rusbitech. Assumiu esse cargo em 2014. Tem seu escritório na Rua Znamenka, em Moscou. Reporte-se diretamente a Vladimir Putin. É a “orelha” de Putin nos corredores do quartel.

A foto de satélite mostra a destruição do Teatro de Drama Mariupol atacado pela artilharia russa quando centenas de pessoas estavam se abrigando lá. Mais de 300 civis foram mortos. Maxar Technologies/Folheto via REUTERS.

Natural do 'oblast' de Vologda, ao norte de Moscou, Mizintsev - como tantos outros soldados soviéticos de sua geração - foi paradoxalmente treinado na academia militar de Kiev, antes de ser designado para a Alemanha Oriental. Ele então se especializou em reconhecimento tático e comandou as tropas russas na Transcaucásia. Foi Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, que analisou as capacidades de Mizintsev. Sua ascensão, que começou em 2011, foi meteórica. Ele liderou as operações no norte do Cáucaso em 2013, tornando-se um tenente-general de duas estrelas, até chegar à sua posição atual no NDCC. De lá, ele liderou a operação russa na guerra síria entre 2015 e 2016. Deixou 23.400 civis mortos e outros 41.000 feridos. Também milhares de casos de tortura e crianças usadas pelas tropas russas para ir à frente deles em áreas minadas.

O coronel-geral veio à tona na semana passada, quando lançou o ultimato russo às autoridades de Mariupol: “Abaixem os braços. Todos os que o fizerem terão a garantia de passagem segura para fora da cidade. As autoridades municipais têm a oportunidade de tomar uma decisão e ficar do lado das pessoas. Caso contrário, o tribunal militar que os espera será apenas uma pequena parte do que eles merecem pelos terríveis crimes cometidos que o lado russo está documentando cuidadosamente”.

A resposta ucraniana não demorou a chegar. Kiev rejeitou essencialmente o ultimato da Rússia exigindo a rendição da cidade sitiada. “A Ucrânia nunca pode aceitar um ultimato da Rússia. Todos teremos que estar mortos, só então poderemos cumprir o ultimato para Kharkiv, Mariupol ou Kiev”, trovejou o presidente Volodymyr Zelensky.

Foi quando Mizintsev redobrou as apostas e lançou o ataque brutal a Mariupol. Transformou 80% da cidade em pedras e ferros torcidos. Cem mil civis, a maioria idosos, estão sob as bombas.

