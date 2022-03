No bairro Unir, em Bogotá, eles têm alarmes em alguns quarteirões para alertar sobre roubo

Três anos depois, as comunidades dos bairros Unir I e Unir II, na cidade de Engativá, decidiram instalar alarmes em alguns quarteirões para alertar vizinhos e autoridades sobre atos criminosos cometidos na área. Hoje, o ruído do dispositivo pode ser repetido até quatro vezes por dia.

Em diálogos com o jornal El Tiempo, Edmundo López, morador do setor que vai da 72F à 77th Street, e entre o pantanal de Jaboque e o rio Bogotá, destacou que, “esse som é a evidência de que vivemos com medo, a prova de que a insegurança tomou conta do bairro e o sinal de que precisamos da intervenção das autoridades”.

Habitantes deste bairro e arredores (Gran Granada, Villas de Granada, La Perla, entre outros), denunciam que não há um único dia em que o crime não os deixe sozinhos e que a presença policial seja insuficiente.

Mesmo em dezembro do ano passado, as autoridades testemunharam diretamente a insegurança quando um grupo de policiais uniformizados, que realizava patrulhas de controle e segurança para o setor, foi baleado no bairro.

Segundo dados do Ministério da Segurança, na jurisdição de Villas de Alcalá (dos quais os dois setores da Unir fazem parte), o crime na área está diminuindo. O roubo de pessoas (-2,54%), de telefones celulares (-27,1%), de automóveis (-81,2%), de bicicletas (-16,6%) e residências (-35,7%) diminuiu de 2020 para 2021.

Há quadrilhas que foram desmanteladas durante os últimos conselhos de segurança realizados pelo Distrito na localidade, no entanto, há muitas pessoas que não se reportam e, portanto, é difícil que o progresso seja notado nas ruas.

A prefeitura local de Engativá indicou que está realizando ações para lidar com essas denúncias, “juntamente com a Polícia de Engativá, a Secretaria de Segurança e o Exército Nacional, vêm realizando planos de farol, patrulhas mistas, passeios de bicicleta ao longo da borda do canal. A polícia de Carabineros está sendo administrada para realizar rondas ao longo do rio Bogotá e do shopping que faz fronteira com Gran Granada e Unir”.

Por sua vez, María Martínez, líder comunitária, os problemas do bairro têm sua origem em dois fatores: a localização e o pouco apoio das autoridades. “Quando este projeto foi concebido, pretendia atrair trabalhadores e investimento, hoje é um grupo de casas onde dezenas de negócios que não deveriam existir numa só área operam residenciais”, frisou.

Os bairros Unir e Unir II foram construídos em 1993 e parcialmente legalizados 26 anos depois. Hoje, a situação é mais crítica devido à falta de estradas e serviços básicos e à chegada de pessoas que usam a fachada dos catadores para cometer crimes.

CONTINUE LENDO: