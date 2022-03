Ninel Conde desistiu do processo contra Giovanni Medina por danos morais

Giovanni Medina confirmou que Ninel Conde retirou o processo que moveu contra ele por danos morais. Esse conflito legal começou em junho de 2021 e havia progredido, porém, a cantora decidiu que não vai continuar para que haja paz entre os dois.

Em junho passado, Ninel Conde anunciou que havia processado Giovanni Medina, pai de seu filho Emmanuel, por causa das declarações que o empresário fez. contra ele na mídia, bem como expondo constantemente crianças em redes sociais e revistas.

No entanto, na reta final da ação judicial pela custódia de seu filho, Ninel decidiu desistir do processo para que não haja conflitos entre ela e seu ex-companheiro agora que ambos estão tentando viver com Emmanuel, como Medina disse em Primeira Mão:

Giovanni Medina está atualmente cuidando de Emmanuel, mas ele e Ninel estão esperando para saber como será a custódia com a sentença (Foto: Instagram/ @giovannimedinam)

Na época, os advogados de Conde chegaram a afirmar que parte do processo foi devido às declarações que o empresário fez sobre o cantor, seu casamento com Larry Ramos e, recentemente, porque ele apoiou e possivelmente foi informante da jornalista Anabel Hernández, que escreveu em sua pesquisa A suposta relação de Emma e das outras narcotraficantes Ninel com capos.

No entanto, Giovanni revelou que seu ex-parceiro havia lhe dito que ele o processou porque ele era “imprudente”, mas, como ele, ele buscou a paz entre os dois.

Além disso, o empresário compartilhou que não há mais um mediador entre os dois, já que o relacionamento melhorou a ponto de não haver mais acordos a serem feitos, mas eles estão aguardando a sentença para saber como será a custódia de Emmanuel.

Por outro lado, Medina confessou que a convivência entre Ninel e seu filho continua “fria”, mas espera que em breve haja um bom relacionamento entre os dois para que Emmanuel possa ter seus dois pais presentes.

Ninel Conde deixou de ver Emmanuel devido à pandemia e aos problemas que surgiram por Larry Ramos (Foto: Instagram/ @ninelconde)

“Hoje em dia, a convivência tem sido um pouco fria, tem que ser criado mais esse vínculo, mas isso acontece justamente com a convivência. Devemos continuar a incentivar isso; da minha parte, colocar as condições necessárias para que isso aconteça”, disse o empresário.

Em fevereiro, a dançarina também compartilhou que tentou restabelecer um bom vínculo emocional com seu filho, Contudo, ela está ciente de que “a conexão é totalmente quebrado”, já que não estavam cara a cara há meses, então não havia mais nada além de continuar fazendo todo o possível para que a criança se sentisse confortável com isso. Segundo Medina, no primeiro reencontro entre mãe e filho não houve momento emocional para os dois, mas também não foi um momento de estresse.

Ninel também havia compartilhado que, durante a convivência, um bom ambiente foi mantido entre os três e agradeceu ao pai de seu filho por não se opor a que Emmanuel a visse.

Sobre Larry Ramos e a ordem cautelar que Giovanni colocou para que o ex-parceiro de Ninel Conde não se aproxime de Emmanuel, ele garantiu que é algo que “já está lá” e continuará lá, embora não se preocupe porque, atualmente, o colombiano é um fugitivo da justiça e pode ser preso a qualquer momento.

