“Minha casa é sua casa”: como vivem os refugiados ucranianos hospedados por famílias espanholas

(De Madri, enviado especial) As nuvens negras se aglomeram ao longe sobre o céu de El Espinar e as gotas começam a cair insolentemente no pára-brisa. Já na Câmara Municipal deste município, na província espanhola de Segóvia, a uma hora de Madri, Ester chega com o cabelo espirrado e com um sorriso caloroso.

Ela é uma das muitas espanholas que, através da ONG Mensageiros da Paz, acolheu famílias ucranianas em suas casas. “Fazemos o que podemos. Há muitos deles em hospitais, muitos doentes vieram da Ucrânia e há até uma criança detida que não sabemos se ela sobreviverá. Para nós, era muita realidade”, reconhece Infobae.

Mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, e os refugiados encontram abrigo em pequenas comunidades em toda a Europa. De acordo com dados do Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migração da Espanha, o número de refugiados ucranianos dentro do sistema de acolhimento espanhol é de 12.000 pessoas.

Juntamente com o marido e os filhos adolescentes, Ester abriu o sótão para ela - “que é bem grande, coloquei algumas camas, um cabideiro e algumas outras coisas para deixá-los confortáveis” - para uma mãe com uma criança de 7 anos e uma de 11 anos. “Nós os acolhemos até que eles arranjaram uma casa para eles em outra cidade, uma daquelas que algumas famílias têm e que ninguém mais usa. Eles os ofereceram e pagaram eletricidade, água, aquecimento”.

Mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa (Foto: Franco Fafasuli)

“Foi uma experiência que não é toda rosa, por causa da situação emocional da família, coisas que eu não tinha pensado. O garoto de 11 anos olhou para o mundo de uma forma... Por um dia e meio ele ainda não tinha sorrido, mas quando viu que tínhamos preparado sua mochila para a escola, ele sorriu. Eu me lembro disso e fico animado, porque eu repreendo minhas filhas que não querem ir e esse garoto pensou na escola e ele se viu novamente tendo uma infância e uma vida normais. Isso ainda era possível.”

Ele faz uma pausa por um momento e, como se não pudesse se conter, exclama: “A mulher veio com uma mochila que era como um laptop. Ela tinha uma vida lá como a minha.”

E de repente ela se lembra: “Eu tenho um Tik Tok no qual eu posto vídeos engraçados do meu cachorro, e percebemos que ela estava me seguindo há um ano porque ela tinha se divertido com um vídeo. Quem diria que depois de um ano essa família que me seguia nas redes ia acabar na minha casa. Como é o destino...”.

A conversa é interrompida pela chegada de Igor, um ucraniano que mora em El Espinar e que chegou à Espanha em 2007. Durante este mês, ele se tornou uma figura-chave entre as aldeias da região, atuando como intérprete entre moradores e refugiados, e passando todos os dias pelo menos uma família ucraniana para ajudá-los a fazer a papelada.

Igor e Ester lideram o caminho para San Rafael, uma vila próxima onde estão localizadas a casa de Conchi e José Luis, dois de Madri com mais de 70 anos que deixaram a cidade grande para uma vida tranquila e que agora recebem um casal de ucranianos: Leonid, 66 e Nuri, 64.

“Não nos entendemos, então não discutimos”

Leonid, Nurid, Conchi e José Luis (Martina Putruele)

Nuri sorri calmamente, de pé ela usa chinelos com corações. Conchi tem outros semelhantes, mas com alguns pinguins. Nos últimos dias, eles se tornaram comparsas e conversaram com um aplicativo de tradução para celular. Eles se comunicam o quanto podem. Conchi cozinhou outro dia uma paella que Nuri mostra orgulhosamente em seu celular; e outro dia foi sua vez de deliciar seus anfitriões com um prato de sua terra natal.

“Viemos de Kharkiv há uma semana e meia”, diz Loenid, enquanto sua esposa mostra uma foto que ela tirou mostrando danos no bairro onde morava. Ela acrescenta: “Eles estavam bombardeando muito perto. A casa ao lado tinha uma cratera na terra de um míssil. Pensamos que íamos jogar uma bomba em nossa casa e que não teríamos tempo de sair, é por isso que saímos. Durante dias ficamos sem aquecimento, água ou eletricidade. Vivíamos com medo permanente.”

A 200 metros de onde moravam, todas as janelas de um prédio de nove andares explodiram. Alguns de seus vizinhos saíram para comprar pão e nunca mais voltaram: morreram após o impacto de um míssil.

Eles nunca pensaram que teriam que tomar essa decisão de deixar a Ucrânia. “Foi difícil, mas instantâneo.”

Nuri e Leonid (Martina Putruele)

A jornada parecia eterna. “Viajamos de trem 24 horas para Varsóvia. Ficamos de pé e lotados por um longo tempo, então não carregamos bagagem, porque eles nos disseram que ele não entraria. Depois pegamos um avião para a Espanha, foi um vôo de três horas. E finalmente chegamos aqui, onde estamos muito confortáveis.”

“Longe vão o filho, a nora grávida de 7 meses e o outro netinho”, traduz Igor para nós. “Eles têm medo de sair por causa do risco envolvido em deixar o país nessas condições”.

Nuri desmorona em vários pontos da palestra e Leonid vem em seu socorro, mas logo ele também fica animado: “Quero dizer aos meus irmãos ucranianos que ainda estão lá que eles devem continuar a ter força; estamos muito preocupados com você”.

“Só queremos que tudo acabe rapidamente, sem tantas vítimas”, grita Nuri, e Leonid intercede: “A Rússia disse que somos a mesma Pátria; agora não há volta: estamos separados para sempre. Isso é um extermínio. Eles matam e matam pessoas.”

Nuri se comunica por meio do aplicativo de tradução (Martina Putruele)

No começo, eles não sabiam onde iriam morar ou como seria sua vida na Espanha, mas logo entenderam que com Conchi e José Luis haviam encontrado a calma que procuravam. Eles estão casados há cerca de 50 anos. “E outros 7 namorados”, ela esclarece, e ajusta o suéter ao marido para que fique bem nas fotos.

“Bem, descobrimos através de um amigo que eles estavam perguntando se havia pessoas disponíveis para acolher e não temos mais nossos filhos morando aqui, dissemos, podemos”, dizem Conchi e José Luis Suma, vendo a esposa começando a chorar: “Nossos filhos nos disseram com antecedência e que contamos com eles para o que precisarmos. A realidade é que nos damos bem com Nuri e Leonid. Não nos entendemos, então não discutimos”, brinca.

“Queremos que eles possam ver a família novamente, estar em casa. Que a guerra acabe e eles possam estar em paz. Se isso acontecer com eles, o que impede que isso aconteça conosco?”

“Quando as bombas tocaram, eu disse à minha filha que era uma tempestade ou fogos de artifício.”

A pequena Alisa brinca com Lau

Uma garota brinca no pasto. Ele pega uma bola azul, vermelha e branca esvaziada e a joga a alguns centímetros de distância. Um cachorro que responde ao nome “Lau” o agarra com os dentes e o coloca de pé para que ela o jogue novamente. A garota ri e ri.

Los Angeles de San Rafael é outra cidade do mesmo município. Lá eles conhecem Kateryna com sua filha Olga, seu genro Faig e sua filha, Alisa, que tem apenas 3 anos de idade. Eles chegaram à Espanha de Kiev em 12 de março. Uma família que mora em Madri deu a eles sua casa de verão e deixou a empresa Lau. Tal como acontece com Nuri e Leonid, Kateryna explica que a decisão de sair “foi rápida, mas muito difícil”. “Eu não tinha dúvidas de que iria a qualquer lugar para acompanhar minha filha e minha neta.”

“Em Kiev ainda não há muitas vítimas, mas há muitos escombros. Não sabemos como será nossa casa quando voltarmos. Não sabemos se ele continuará existindo.”

A família completa (Martina Putruele)

Olga é professora e diz que a pior parte da viagem foi ver a filha sofrer: “Foi muito difícil para ela física e emocionalmente. Eu não tinha apetite, não comi. Percebo uma mudança nela, ela é mais fechada, sempre foi mais extrovertida e agora não”, diz enquanto acariciava as bochechas.

Ele se lembra dos momentos mais difíceis, quando Alisa ouviu as explosões e tremeu “Ele estava fugindo. As janelas quebraram e ela perguntou o que estava acontecendo. Eu tive que dizer a ele que era uma tempestade ou fogos de artifício porque eu não podia explicar a ele qual era o som das bombas.”

Seu marido, Faig, é um ex-militar. “Eu vivi uma guerra no Azerbaijão. Eu sei como é a guerra, mas não imaginei isso na Ucrânia. Putin está destruindo o país. Não cabe na minha cabeça.”

“Ficamos tão surpresos e comovidos com tanta generosidade. Esta casa tem um grande espaço verde para a menina brincar” (Martina Putruele)

Eles passaram três dias em um centro de refugiados em Varsóvia. “Não era um bom lugar”, diz Faig. “Você não conseguia dormir, mesmo que a comida fosse boa. Decidimos vir para a Espanha porque o clima é mais ameno, não é tão frio e para a menina era melhor. “Pegamos um avião e a verdade é que não sabíamos o que encontraríamos. Ficamos tão surpresos e comovidos com tanta generosidade. Esta casa tem um grande espaço verde para a garota brincar. Não podemos acreditar nisso.”

Mas logo seu semblante é ofuscado: “Acho que a guerra vai para a Europa. Isso não vai parar com a Ucrânia. É por isso que o mundo tem que pensar muito. “Todo mundo tem que perceber que esse cara é louco”, traduz Igor. Eles olham um para o outro e acenam com a cabeça.

No limiar da casa, a família de quatro posa para uma foto. O cachorro está correndo. Agora mesmo, eles são uma multidão.

