Miami e Cusco, as cidades para onde os peruanos mais viajaram em 2021

De acordo com o relatório mais recente da Despegar, empresa de viagens líder na América Latina, os Estados Unidos têm sido o destino favorito dos peruanos quando se trata de viajar e planejar suas férias em 2021. Cinco cidades dos EUA lideraram o ranking entre os 10 principais destinos internacionais.

“Miami é um destino que sempre aparece na preferência dos peruanos por sua variedade de atrações turísticas, o que o torna ideal para viajar com a família, casal e amigos. Por outro lado, desde a reativação dos voos internacionais, mais de 17.000 peruanos viajaram para Orlando e só em 2021, o interesse em viajar para aquele destino cresceu mais de 70%, posicionando-se como a segunda cidade favorita neste país”, disse Inés Hochstadter, Country Gerente da Despegar para Perú, Equador e Colômbia.

“Tumbes e Piura foram os destinos locais de crescimento mais rápido no ano passado. Isso ocorre porque muitos escolheram sites que oferecem uma conexão com a natureza e espaços abertos. Quanto às atividades, as preferidas foram os city tours, Machu Picchu, Colca Canyon, Paseo a la Huacachina e Parque de las Aguas em Lima”, acrescentou.

As cidades mais visitadas em 2021 foram:

-Classificação dos destinos internacionais:

1. Miami

2. Cancun

3. Orlando

4. Nova York

5. Fort Lauderdale

6. Punta Cana

7. Madri

8. Cartagena

9. Cidade do México

10. Los Angeles

-Classificação dos destinos nacionais:

1. Lima

2. Cusco

3. Piura

4. Arequipa

5. Tarapoto

6. Iquitos

7. Tumbes

8. Chiclayo

9. Trujillo

10. Pucallpa

FESTIVIDADES E ESTADIA

O relatório relatou uma preferência por viagens em feriados ou feriados como a Páscoa, férias escolares, feriados nacionais, Natal e final do ano. Além disso, durante o segundo trimestre, houve grande interesse em visitar cidades nos Estados Unidos como Washington, Houston ou Dallas, que geralmente não eram as mais escolhidas em tempos pré-pandêmicos.

Em relação à estadia, a tendência para destinos domésticos é entre 3 e 5 dias, e para viagens internacionais, 5 a 7 para praias da América do Sul e Caribe; e 15 a 30 para os Estados Unidos e Europa.

“Estamos muito felizes em ver que o interesse em viajar e visitar novos destinos permanece intacto. Estamos otimistas sobre o que está por vir e esperamos que mais e mais viajantes voltem a esse hábito fascinante”, concluiu o Country Manager da Despegar para Perú, Equador e Colômbia.

