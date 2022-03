Mhoni Visionary atacou Eugenio Derbez por criticar o trem maia: “De muito mau gosto”

Alguns dias atrás, a iniciativa Sélvame del Tren surgiu nas redes sociais, onde Eugenio Derbez, juntamente com outras celebridades como Natalia Lafourcade ou Kate del Castillo, mostraram seu desacordo através de vídeos sobre a construção da Seção 5 Sul do Trem Maya, argumentando que afeta significativamente o ecossistema do lugar.

Diante disso, Mhoni Vidente decidiu dar seu ponto de vista e foi de seu canal no YouTube que o astrólogo se pronunciou impiedosamente contra. Derbez e observou que a opinião dela era infundada, já que ele nem residia atualmente no país.

“Um Eugenio Derbez que não mora no México me parece de muito mau gosto, catastrófico que ele acrescente, é irrelevante”, começou a dizer.

Da mesma forma, o “vidente” apontou que esse não era mais o momento de se engajar no ativismo, porque se tanto o protagonista da Família P.Luche quanto os outros artistas envolvidos quisessem salvar o planeta, era ou teria que ser muitas décadas antes.

Mhoni Visionary criticou as celebridades (Foto: Instagram @mhoni1)

“Eugenio Derbez saindo no início do vídeo... Oh, bem, todo homem fantasioso que existe... pobre... é tão ridículo para mim. Espero que o IRS esteja por trás deles. Eles teriam visto isso há 30 anos, antes de instalarem hotéis e matarem a selva. O Trem Maia está vindo para salvar aquela vegetação”, disse.

Da mesma forma, Mhoni Vidente recomendou a Eugenio Derbez e a todos os participantes do audiovisual que, se ele quisesse ajudar, eles deveriam ir a lugares no país onde as pessoas precisam de apoio.

“Se você quer fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, ir para as comunidades indígenas em Chiapas, em Tabasco, em Yucatán, parar e além do que está acontecendo na selva”, disse ele.

Como parte do Dia Mundial da Água, a iniciativa Sélvame del Tren foi anunciada nas redes sociais. Entre o grupo de figuras públicas que se juntaram ao movimento, destacam-se algumas que já se manifestaram a favor de outras causas.

Celebridades se juntaram à campanha “Sélvame del Tren” (Fotos: Screenshot/YouTube)

Nesse sentido, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Ana Claudia Talarcón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori e Kate del Castillo se manifestaram contra o megaprojeto de López Obrador em suas redes sociais.

“Não somos seus adversários. Somos mexicanos e queremos vida para todos nós”, disse Albarrán, vocalista do Café Tacvba.

No audiovisual em que Eugenio Derbez aparece, você pode ver o comediante completamente sério, pois ele fala diretamente para a câmera.

“O trem maia está destruindo a selva, nossa herança natural”, começou a dizer.

Mais tarde, Natalia Lafourcade acrescentou que a área estava sendo desmatada e Arturo Islas observou que esta área é o sistema fluvial subterrâneo mais longo do planeta.

As reivindicações das celebridades foram feitas devido à modificação da Seção 5 do trem (FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

“Estamos tirando suas casas de milhares de espécies nativas, estamos tirando nossa própria casa. Precisamos de nossas selvas, precisamos de nossos rios, nossos cenotes, a água da vida”, observou o intérprete de Hasta la Raíz.

Além disso, Roberto Rojo disse ao presidente que não havia necessidade de se apressar e destruir toda a biodiversidade da região.

“Presidente, não há pressa, o trecho passará por rios subterrâneos, cavernas e cenotes, um ecossistema único e o maior do mundo”, disse.

