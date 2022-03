México e EUA assinam acordos para combater a pesca ilegal e proteger os ecossistemas marinhos

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.

A proteção dos ecossistemas marinhos ameaçados pela poluição plástica e pela pesca ilegal, não declarada e não regulamentada foi um dos temas que a Secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos para Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos Internacionais, Monica Medina, revisou durante sua visita de três dias ao México que terminou nesta sexta-feira.

Medina esteve na Cidade do México de 23 a 25 de março para se reunir com a Ministra do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semarnat), María Luisa Albores; os chefes da Procuradoria Federal de Proteção Ambiental (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; da Comissão Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, e a Comissão Nacional de Reservas Naturais Protegidas (Conanp), Adán Peña Fuentes.

A Embaixada dos EUA no México explicou que essas reuniões discutiram, entre outras questões, a conservação marinha e a proteção de ecossistemas frágeis e espécies ameaçadas de extinção, incluindo vaquita e totoaba.

Medina elogiou a apresentação do Parque Nacional Revillagigedo pelo México como parte da rede de áreas marinhas protegidas do Corredor Marinho Tropical Oriental e sua aceitação pela Secretaria do Corredor.

Ele também se reuniu com o Secretário da Marinha (Semar), José Rafael Ojeda, e líderes da Comissão Nacional de Aquicultura e Pesca (Conapesca) e do Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), com quem abordou o problema do ilegal, não declarado e não regulamentado a pesca, que ameaça os meios de subsistência das comunidades costeiras que dependem de estoques sustentáveis de peixes para obter renda e segurança alimentar.

A funcionária norte-americana reuniu-se com a subsecretária para Assuntos Multilaterais e Direitos Humanos, Martha Delgado, com quem discutiu questões como a proteção do planeta e a conservação da natureza e a liderança responsável em questões regionais e globais, como a crise climática.

Outra reunião, Medina discutiu com o diretor da Agência Espacial Mexicana (AEM), Salvador Landeros, o aprofundamento e fortalecimento da colaboração espacial dos EUA com o México.

O México assinou os Acordos Artemis em 2021, unindo nações ao redor do mundo para se comprometerem com a exploração espacial sustentável, pacífica e responsável.

Além disso, Medina liderou uma mesa redonda com mulheres que trabalham nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática na qual ela observou que oportunidades adicionais para as mulheres nesses campos são importantes para o avanço da ciência tanto no México quanto nos EUA.