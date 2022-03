Mais de 9 milhões de pessoas se mudaram para outro EPS, mas os problemas de atendimento permanecem

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Na Colômbia, um total de 13 EPS foram liquidados devido a problemas de corrupção e recursos para sua operação, de modo que os usuários foram severamente afetados pela falta de serviços de saúde ou por não terem lugar para acessar medicamentos.

Iván Mesa, diretor de seguros do Ministério da Saúde, garantiu à W Radio que as liquidações buscam melhorar a saúde na Colômbia e beneficiar os pacientes afiliados a um dos WPS que pararam de funcionar.

Ele também disse que, apesar da preocupação dos colombianos, ninguém ficará sem cuidados de saúde e deu uma parcela de paz de espírito a todos aqueles que estão esperando por uma transferência.

Muitas pessoas relataram que foram transferidas para a EPS, que não tem cobertura no município em que vivem. Para isso, Mesa disse que o decreto de transferência consertará isso.

Nesse sentido, Mesa disse que o objetivo é que as pessoas tenham a opção de escolher o provedor de saúde que melhor se adapte às suas necessidades.

“O monitoramento da gestão é chefiado pela Superintendência Nacional de Saúde, até agora a EPS deve ter os cuidados necessários, o que se busca é fortalecer a rede de seguros”, esclareceu.

Mesa disse que já existem 9 milhões de usuários transferidos para diferentes EPS e disse que tem sido um volume significativo de usuários.

“A partir do momento em que o ministério assumiu a alocação de usuários para outros EPS, temos mais de 9 milhões de pessoas transferidas para outro EPS, com liquidação determinada, retiradas parciais ou liquidações voluntárias. Tem sido um volume significativo de usuários que mudaram.”

Após essa distribuição, os usuários do Coomeva EPS em liquidação poderão saber a qual EPS foram atribuídos inserindo afiliados da Consulta atribuídos a outros EPSs. E, por sua vez, o EPS receptor deve comunicar a rede de serviços de saúde disponíveis para seus usuários, bem como os canais de atendimento.

“Recomenda-se que, para facilitar o acesso aos serviços de saúde, o membro contribuinte ou chefe da família entre em contato com a EPS designada e atualize seus dados básicos e seu grupo familiar”, confirmou o Diretor de Seguros do Ministério da Saúde e Proteção Social.

O valor da dívida detida pela EPS Coomeva, que acaba de entrar no processo de liquidação, é de cerca de US $837 milhões de pesos em clínicas e hospitais do país, contas que terão que ser resolvidas no processo de liquidação da entidade de saúde.

Dada a decisão da Superintendência de Saúde, as associações de pacientes esperam que seja levado em consideração que os pacientes que serão transferidos, em sua maioria, têm doenças graves.

De acordo com a Associação Colombiana de Hospitais e Clínicas (ACHC), que agrupa mais de 300 IPS, a dívida da Coomeva com essas instituições em junho de 2021 foi de mais de US $554 milhões. 73% estavam vencidos carteira.

De acordo com as informações da Superintendência, a Coomeva tem passivos próximos a US $1,7 trilhão, ou seja, o EPS tem um nível de dívida de 1,6 vezes o valor do ativo. “Isso representa uma lacuna de $204,23 bilhões em patrimônio líquido adequado e perdas acumuladas superiores a um bilhão de pesos”, disse o banco.

Desde outubro, a guilda emitiu o alerta ao Ministério da Saúde por meio de uma carta, pedindo medidas urgentes para resolver a situação que, apesar das repetidas tentativas de diálogo, não havia sido resolvida.

A liquidação anunciada há alguns dias pela Superintendência de Saúde, por 4 anos, na verdade, estava sob vigilância especial, mas Coomeva não tomou as medidas da Supersalud.

“A Coomeva não cumpre as condições financeiras e de solvência, com o capital mínimo e indicadores patrimoniais adequados”, disse a entidade porque durante os primeiros 11 meses de 2021, a Coomeva registou perdas de 190,219 milhões de dólares.

