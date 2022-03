Jorge Montoya aos observadores da OEA: “Se você quiser assistir ao debate sobre vacancia, ligue a TV”

O parlamentar pela Renovação Popular, Jorge Montoya, se manifestou contra os observadores do Estados Americanos das Nações Unidas (OEA) comparecem ao Congresso da República para testemunhar o debate sobre a moção de vaga contra o presidente Pedro Castillo, que foi acontecerá na tarde de segunda-feira, 28 de março.

Nesse sentido, o porta-voz do partido celestial usou suas redes sociais para expressar ironicamente sua rejeição à intervenção da OEA em um compromisso com o qual elas são “indesejadas”.

“Estou me dirigindo à OEA e seus representantes que estão tentando interferir em um processo estritamente interno de nossa política peruana. Se você quiser assistir ao debate sobre a vaga presidencial iminente, ligue sua TV e coloque no canal do Congresso ou então você pode assistir na Internet também. Abster-se de pedir para ser convidado onde eles são indesejados”, disse Montoya em sua conta no Twitter.

O deputado novamente atacou a OEA, lembrando-os de que eles não intervieram quando foram solicitados a realizar uma audiência no contexto de denúncias de suposta fraude eleitoral durante o segundo turno pelo Perú Libre. “Eles já tiveram seu momento em que foram convidados a estar presentes e se recusaram”, disse.

MAIS CONGRESSISTAS CONTRA

Adriana Tudela — Deputada da Avanza Pais

A deputada do Avanza País, Adriana Tudela, lamentou que a OEA “se preste a uma encenação que busca deslegitimar um processo constitucional e intimidar a representação nacional”.

“É preocupante que os funcionários da OEA estejam se prestando a uma encenação que busca deslegitimar um processo constitucional e intimidar a representação nacional. O debate e a votação são públicos. A sessão de segunda-feira pode ser vista por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo”, escreveu em seu Twitter.

Alejandro Muñante — Deputado da Renovação Popular

O porta-voz suplente da Renovação Popular, Alejandro Muñante, comentou que tanto a OEA quanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) não devem se preocupar com o exercício do Congresso “seu legítimo direito de controle político”.

“Estamos aderindo à Constituição e às regras do Congresso. Sabemos que eles fazem isso para desmoralizar um pouco o humor dos congressistas. É uma estratégia política que rejeitamos. Se eles vão vir, deixe-os. Não temos medo da OEA. Não estamos fazendo nada de errado”, disse Muñante no Canal N.

CONGRESSISTAS A FAVOR

Martha Moyano - congressista da Força Popular

Moyano observou que é um “direito” do Executivo convidar os membros da OEA para participar da sessão plenária de segunda-feira. No entanto, ele especificou que a entrada dos supervisores desta instituição deve primeiro ser aprovada pela presidente do Congresso, María del Carmen Alva.

“É um direito que o Executivo tem e está pedindo ao Parlamento que lhe dê as facilidades. É uma decisão que terá que ser tomada pelo presidente do Congresso. Eu entendo que você terá que se reunir com os porta-vozes para decidir”, disse o legislador à imprensa.

Diego Bazán — Deputado da Avanza Pais

Bazán saudou o fato de que um grupo de observadores da OEA supervisionou a função do Congresso enquanto a vaga presidencial era debatida e votada.

“A opinião de um povo é que eu concordo que os observadores da OEA vão, devemos entender que isso já aconteceu e também está dentro de seu direito legítimo ao presidente solicitá-lo. Espero que os observadores da OEA realmente façam seu trabalho”, disse ele à Exitosa.

