Joe Biden se reuniu com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia na Polônia

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

O presidente dos EUA, Joe Biden, se reuniu no sábado com ministros das Relações Exteriores e da Defesa ucranianos no Marriott Hotel, no centro de Varsóvia, em suas primeiras conversas com altos funcionários de Kiev desde que a invasão da Rússia começou em 24 de fevereiro.

Durante a reunião, Biden sentou-se em uma longa mesa branca ao lado do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken; e do secretário de Defesa, Lloyd Austin. Os ministros ucranianos das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, e os ministros da Defesa Oleksiy Réznikov, disseram que o grupo de jornalistas credenciados na Casa Branca cobrindo a visita.

Pouco antes do meio dia, a imprensa teve acesso ao início da reunião. Os jornalistas puderam ouvir como Kuleba disse a Biden que, desde o início da guerra, ele aprendeu a “dormir em qualquer circunstância”, permitindo-lhe descansar durante o trem que o levou a Varsóvia.

Biden respondeu que ele também pode dormir em trens, graças ao fato de que, quando era senador, os levava diariamente para se mudar da capital dos EUA para o estado em que residia, Delaware.

Joe Biden na reunião com ministros ucranianos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Kuleba disse em um tweet que a reunião com essa grande delegação dos EUA possibilitará “buscar soluções práticas nas esferas política e de defesa, para fortalecer a capacidade da Ucrânia de combater a agressão russa”.

Por sua vez, Reznikov disse em sua conta oficial no Twitter que ambos os ministros estarão presentes no discurso de Biden sobre a guerra na Ucrânia neste sábado às 18:00 (17:00 GMT) no Palácio Real, em Varsóvia.

O encontro entre as delegações dos EUA e da Ucrânia durou mais de uma hora e meia, e Biden esteve presente nele por cerca de 40 minutos, segundo a Casa Branca.

A reunião também contou com a presença do embaixador ucraniano na Polônia, Andrii Deshchytsia; e da encarregada de negócios dos EUA na Ucrânia, Kristina Kvien.

Após essa reunião, Biden planejou se reunir com o presidente polonês Andrzej Duda antes de visitar o estádio de futebol PGE Narodowy, convertido em um centro de refugiados para servir alguns dos mais de 2,17 milhões que fugiram para a Polônia desde o início da guerra.

Além de encontrar refugiados, Biden interagirá com o prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, e com organizações que estão realizando a resposta humanitária, incluindo a organização anti-fome World Central Kitchen, fundada pelo chef espanhol José Andrés.

O discurso de Biden antes de voar de volta para Washington se concentrará nos “esforços unidos do mundo livre para apoiar o povo da Ucrânia”, segundo a Casa Branca.

Durante sua turnê europeia, que começou na quarta-feira, Biden também visitou os militares dos EUA perto da fronteira com a Ucrânia e participou de três cúpulas da OTAN, G7 e União Europeia (UE) em Bruxelas com foco na invasão russa da Ucrânia.

(Com informações da EFE e da AFP)

CONTINUE LENDO: