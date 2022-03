Joe Biden disse que Putin “não pode permanecer no poder”

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel





“Pelo amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder”, disse Biden sobre Putin no final de um discurso sobre a Ucrânia em Varsóvia. Esta é a primeira vez que o presidente dos EUA pede uma mudança de governo na Rússia.

Diante de milhares de pessoas em Varsóvia, muitas delas ucranianas, Biden também pediu ao Ocidente que se arme de “coragem” para uma longa guerra na Ucrânia e reconheceu que a vitória não virá em dias ou meses. “Nesta batalha, devemos manter os olhos abertos: essa batalha não será vencida em dias e meses. Precisamos ter coragem para a longa luta pela frente”, disseram as pessoas em um discurso no Palácio Real de Varsóvia.

O norte-americano avisou este sábado o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que haverá consequências se as suas tropas entrarem um único centímetro no território da NATO. “Nem pense em mover um único centímetro dentro do território da OTAN”, alertou Biden, que também enviou uma mensagem à Ucrânia: “Estamos com você”.