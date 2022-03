Joe Biden chamou Vladimir Putin de açougueiro depois de visitar refugiados ucranianos na Polônia

U.S. President Joe Biden holds a child as he visits Ukrainian refugees at the PGE National Stadium, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

O presidente dos EUA, Joe Biden, chamou seu homólogo russo Vladimir Putin de “açougueiro” durante uma reunião com refugiados ucranianos em Varsóvia.

Questionado sobre sua opinião sobre Putin após conversar com os refugiados, Biden respondeu: “Ele é um açougueiro”.

O presidente iniciou sua visita aos refugiados depois de garantir que seu compromisso com a defesa da Polônia e de outros países membros da OTAN é “sagrado”, e que a estabilidade da Europa é “de importância crucial” para os Estados Unidos.

Durante uma reunião em Varsóvia, o presidente polonês Andrzej Duda disse a Biden que os poloneses têm uma “enorme sensação de serem ameaçados”; um medo de que a Rússia possa atacar seu território depois de invadir a Ucrânia.

Biden com refugiados ucranianos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Biden respondeu que considera seu compromisso com o artigo 5 do tratado da OTAN “sagrado”, o que forçaria os Estados Unidos a intervir no caso de a Rússia atacar a Polônia ou outro estado-membro da Aliança.

“Vemos o Artigo 5 como uma obrigação sagrada. Uma obrigação sagrada. Você pode contar com isso. A liberdade deles é nossa”, disse Biden a Duda.

O americano considerou essencial que a OTAN permaneça “absoluta, completa e totalmente unida, sem separação em seus pontos de vista”, e que atue “em uníssono”.

Ele disse que isso foi alcançado desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, há um mês, e que o presidente russo, Vladimir Putin, não conseguiu atingir seu objetivo de “separar o flanco oriental” da Otan do ocidental.

“A estabilidade na Europa é de importância crucial para os Estados Unidos”, sublinhou Biden.

Biden conversa com uma mulher em sua visita a refugiados ucranianos na Polônia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Ele acrescentou que a coisa mais importante que une os Estados Unidos e seus aliados europeus é a “liberdade”, incluindo “liberdade de imprensa, garantindo que as pessoas tenham o direito de votar”.

O presidente se reuniu com Duda depois de se encontrar com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia, Dmitro Kuleba e Oleksii Réznikov, em um hotel em Varsóvia; junto com os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos Antony Blinken e Lloyd Austin.

A reunião marcou o primeiro encontro de Biden com um líder ucraniano desde o início da invasão russa, e discutiu “futuros esforços para ajudar a Ucrânia a defender o seu território”, segundo a Casa Branca.

Após a reunião, o ministro da Defesa ucraniano expressou “otimismo cauteloso” sobre o futuro da assistência dos EUA à Ucrânia, e disse em um tweet que Biden havia lhe dito: “A Ucrânia inspirou o mundo inteiro”.

