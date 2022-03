Grupo de soldados que vendiam armas e informações de segurança presidencial para dissidentes das FARC caiu

Na manhã de segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou que processou seis supostos membros de uma rede criminosa a serviço da estrutura Oliver Sinisterra, dos dissidentes das FARC.

Entre os presos estão cinco soldados profissionais ligados a um batalhão das forças especiais no município de Tumaco, Nariño. Os uniformizados estavam envolvidos no “roubo de munição, granadas, armas, uniformes e outros itens, que foram vendidos aos líderes da estrutura criminosa”.

Os envolvidos são: Edwar Raúl Cabezas Angulo, vulgo 'Barba Negra', suposto membro do Oliver Sinisterra, que seria encarregado de receber as armas dos homens uniformizados e material de intendente soldados profissionais Luis Carlos Herrera Díaz, Macgyver Otálora Trujillo, Yeison Alexander Caicedo Racines, Jhon Fredy Landazuri Quinonez e Jaider Huberto Taborda Betín.

O material de teste indica que eles também forneceram informações sobre operações, movimentos de tropas e aeronaves militares. Da mesma forma, ficou evidente que eles forneceram dados sobre a distribuição de grupos que forneciam segurança durante as visitas do presidente, Iván Duque, e outros funcionários a Tumaco.

De acordo com o relatório do Ministério Público, algumas das granadas e munições entregues à frente Oliver Sinisterra foram usadas para cometer atos criminosos na zona rural de Tumaco. O assassinato de oito pessoas, em 3 de agosto de 2021; e o ataque a uma empresa Jungla da Polícia Nacional, ocorrido na aldeia Brisas de Mataje, em 18 de agosto de 2021, seriam alguns casos dessa ação. No último ataque, 14 soldados ficaram feridos.

Inquéritos indicam que membros das forças de segurança haviam cometido crimes entre 2020 e fevereiro de 2022, aparentemente recebendo transferências de dinheiro em troca de insumos. Da mesma forma, por ordem de alguns líderes, como 'José' e aliás 'Murga', os réus teriam que assassinar os membros de 'Los Contadores' e outros grupos armados ilegais, que estavam na condução das operações em que participaram.

Um promotor da Direção Especializada Contra Organizações Criminosas acusou os cinco soldados e um indivíduo, que devem responder por concerto para cometer um crime agravado, suborno, divulgação de sigilo, roubo agravado; e fabricação, tráfico, porte de armas, munição para o uso exclusivo das Forças Armadas.

As pessoas sob investigação não aceitaram as acusações e, por ordem de um juiz de controle de garantia em Pasto (Nariño), devem cumprir uma medida de garantia de custódia em um centro prisional.

Recorde-se que o apelido 'José', supostamente encarregado de solicitar e pagar por armas oficiais, foi recentemente capturado na província de Esmeraldas (Equador). Por meio do escritório da INTERPOL na Colômbia, foi feito um pedido para emitir uma notificação azul contra ele para buscar seu retorno ao país.

As autoridades colombianas desferiram mais um golpe no Clã do Golfo, depois de confirmada a extradição de Carlos Antonio Moreno Tuberquía, conhecido como “Nicolás”, que era o segundo no comando daquela estrutura criminosa.

O homem foi o sucessor de Dairo Antonio Úsuga David, vulgo 'Otoniel', que, lembremos, foi preso em outubro passado pelas forças públicas. Nessa linha, na manhã desta sexta-feira, 25 de março, no Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), começou a transferência de 'Nicolás', solicitada pelos tribunais de Nova York e Miami, nos Estados Unidos.

Este procedimento começou no mesmo dia em que a Câmara Civil do Supremo Tribunal de Justiça rejeitou a tutela que a defesa de Moreno Tuberquía pediu para impedir sua extradição para o território dos Estados Unidos. Deve-se notar que esse processo foi promovido pelo mesmo presidente da Colômbia, Iván Duque.

CONTINUE LENDO: