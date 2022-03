Gianluca Lapadula apareceu com a mão enfaixada: ele chega para Perú x Paraguai para os Playoffs?

Gianluca Lapadula preocupou a todos esta manhã quando a seleção peruana foi do hotel de concentração para La Videna para mais um dia de treinamento. O atacante apareceu com a mão enfaixada e sua presença no Perú x Paraguai para as Eliminatórias Sul-Americanas rumo ao Qatar 2022 tem levantado dúvidas.

Apesar do fato de que o 'branco-vermelho' não emitiu nenhuma declaração até agora, como se ela fizesse com a lesão de André Carrillo, futebolista do italiano Benevento se viu com o braço direito completamente imobilizado e provavelmente não treinará a parte de seus companheiros de equipe neste sábado no complexo da Federação Peruana de Futebol.

O que se quer dizer agora é que o atacante de 32 anos foi enfaixado desta forma pela equipe médica do 'branco-vermelho' para evitar movimentos bruscos e que a lesão piorou durante os treinos nos dias de hoje. Não é um golpe sério que não permite que ele fique diante da seleção paraguaia.

Lembremos que Gianluca Lapadula é o atacante titular da 'blanquirroja'. Nas atuais eliminatórias da Copa do Mundo, ele jogou 12 partidas em 17 que foram disputadas até agora, contribuindo com dois gols contra Bolívia e Venezuela. Além disso, ele prestou assistência ao Equador em Quito, na partida que o consagrou como titular indiscutível.

Perú e Paraguai vão jogar nesta terça-feira, 29 de março, a partir das 18h30 (horário peruano) no Estádio Nacional de Lima, que terá casa cheia devido à expectativa gerada por esse compromisso. Lembre-se de que esta partida será disputada simultaneamente com outras quatro partidas, já que Colômbia e Chile também têm a opção de alcançar o quinto lugar (playoff).

QUANDO ACONTECEU A LESÃO DE GIANLUCA LAPADULA

Quando Gianluca Lapadula teve a primeira escolha para o Perú contra o Uruguai, provavelmente o mais claro que tivemos na partida, ele acabou lutando para chegar ao baile da 'pipoca'. No momento da queda, por causa do movimento rápido, ele não conseguiu colocar os dedos esticados corretamente contra a grama e acabou se dobrando. Nos minutos seguintes a esta jogada, a caminho do gol defendido por Pedro Gallese para defender um escanteio, ele vê um gesto de dor na mão.

