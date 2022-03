Foo Fighters no México: Esta foi a lendária apresentação de Taylor Hawkins dias antes de morrer

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

Na noite da última sexta-feira, 25 de março, todos foram pegos de surpresa com o falecimento de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel em Bogotá.

O grupo esteve na Colômbia para sua apresentação no Estéreo Picnic Festival. O evento foi anunciado por um comunicado da banda, que lamentou o fato e apresentou suas condolências e solidariedade à família do baterista.

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nossa amada Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risadas contagiantes viverão conosco para sempre”, escreveram na conta do grupo.

No entanto, felizmente para muitos, o México pôde comemorar o que seria a última apresentação com o baterista, já que em 16 de março eles se apresentaram diante do público mexicano no Foro Sol.

Lançamento do Foo Fighters (foto: captura de tela)

A banda teve que adiar sua apresentação em novembro de 2021 devido à pandemia de COVID-19. Com a queda das infecções e a continuação da luz verde, o grupo conseguiu se apresentar sem problemas na Cidade do México para mais de 58.000 pessoas.

O show começou com a famosa música Times Like These e sem parar, eles continuaram com Pretender e Learn to Fly, dois clássicos da banda.

No meio da música do Pretender, Dave Grohl, vocalista da banda, disse ao público reunido em inglês “This is going to be a long night”, para o qual as pessoas gritavam loucamente.

O vocalista perguntou “Você quer que seja uma noite longa?” , uma pergunta que ele repetiu em várias ocasiões ao público louco que ele gritou.

Depois de Learn to Fly, eles continuaram com No Son of Mine, que foi acompanhado por um solo fantástico de Grohl acompanhado por Hawkins na bateria, que apareceu na tela dando toda a sua energia.

(foto: @foofighters/Liliana estrada OCESA)

Depois de No filho meu, houve a primeira pausa em que as pessoas aproveitaram a oportunidade para gritar “Olé, olé, olé, o Foo, o Foo”. A banda continuou com a apresentação de The Sky is the Neighborhood, seguido por Mine mine, em que Grohl pediu o grito dos participantes.

Então ele disse que já fazia muito tempo e que eles tocariam o máximo de músicas que pudessem. “Você quer um show de uma hora? Você quer uma hora?” , todos eles negaram. “Você quer uma hora e meia?” , as pessoas negaram novamente. “Você quer duas horas?” ,” Duas horas e meia? ”, “Eles querem que toquemos todas as músicas que pudermos sem parar”, afirmaram todos.

“Esta será uma noite longa”, disse o vocalista.

Então eles continuaram sem pausas ou falsas saídas, sem parar em These days, Walk, Shame shame e Breakou t. até a metade do show, Hawkins brilhou para a performance de Somebody to Love da banda inglesa Queen.

Ele abandonou seu lugar na bateria, substituindo-o Grohl, que era baterista da banda Nirvana, para ir para a frente gritando o mítico “Eo” de Freddy Mercurie, em uníssono com o público. Da mesma forma, ele trocou com o nome do vocalista. “Ele odeia quando eu faço isso, sinto muito. Ok, eu não sinto muito”, brincou Hawkins.

Da mesma forma, eles tocaram uma música dos Bee Gees, embora, sem dúvida, permaneça na memória e no coração de todos, a interpretação de Hawkins.

Eles continuaram com as músicas All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Aurora, Monkey Wrench e fecharam com uma de suas músicas mais populares: Everlong. No final, Grohl se despediu junto com toda a banda, dando beijos e agradecendo ao público.

O baterista morreu aos 50 anos, embora o motivo não tenha sido esclarecido por parte das autoridades. Embora Hawkins tenha tido uma overdose em 2001 que o deixou em coma.

CONTINUE LENDO: