Foo Fighters: Foi assim que os fãs peruanos reagiram à morte repentina de Taylor Hawkins

Notícia terrível foi o que aconteceu nesta sexta-feira, já que Taylor Hawkins, baterista da banda, morreu em 25 de março , de acordo com o representante da banda. A causa da morte não foi anunciada. Ele tinha 50 anos.

E isto é, o relato oficial do Foo Fighters deu a terrível notícia em suas redes oficiais. “A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nossa amada Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risos contagiantes viverão conosco para sempre”, disse o grupo em um comunicado em sua conta oficial no Twitter.

O corpo do músico emblemático foi encontrado sem vida no hotel onde ele estava hospedado com a banda. Ele tinha 50 anos.

O que aconteceu com Taylor Hawkins?

Segundo relatos da Colômbia, o corpo sem vida do famoso músico foi encontrado em um hotel localizado ao norte de Bogotá. No hotel, onde a gangue estava hospedada, há um grupo de policiais judiciais e forenses de medicina legal fazendo o respectivo levantamento do corpo.

Este evento caiu como um balde de água fria entre o público esperando para ver a banda de rock no Estéreo Picnic Festival, nos arredores de Bogotá, onde quando ouviram a notícia muitos começaram a chorar.

Além disso, antes do início da apresentação dos Black Pumas, os organizadores do festival e o líder daquele grupo saíram para anunciar a notícia e pediram um minuto de silêncio em homenagem ao baterista, que foi respeitado por um público chocado com o ocorrido.

FÃS NO TWITTER FAZEM ESSA TENDÊNCIA

No Twitter, fãs peruanos postaram diferentes comentários tristes sobre a morte sensível de Taylor Hawkins.

“A morte do baterista do Foo Fighters, é um monte de erros no amigo da matriz. O fim do mundo começou e eles não perceberam”, escreveu a conta do Twitter, chamada Kes.

Peruanos se manifestam no Twitter sobre a morte do baterista Foo Fighters





Outro usuário cujo nome é Daniela Del Castillo escreveu o seguinte como um comentário na conta de Mike Beauvais. “Chocante, desolador e uma perda tão triste, minhas condolências de Lima, no Perú, para sua família, amigos e companheiros de banda do Foo Fighters, tão incrível músico e baterista como um dos melhores, descansam no poder Taylor Hawkins, sempre lembrado e nunca esquecido”, escreveu.

Daniela del Castillo comentou sobre a morte do baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters

Um usuário chamado “Islander 79″ o fez se sentir irritado por a banda nunca ter vindo para o Perú”. Me incomoda nunca ter visto Foo Fighters ao vivo e que eles não vieram para o Perú. Uma pena sobre Taylor Hawkins”, disse.

Peruanos lamentam a morte de Taylor Hawkins

Finalmente, o relato itnever3nds__ escreveu um post emocionado depois de saber da morte do baterista Taylor Hawkins. “Aos 14 anos, fiquei louco com um pôster falso do Foo Fighters no Perú, esperando um dia ver cada um dos membros. Não vou ver todos eles, mas mesmo que eu goste de seus toques à distância #taylorhawkins sem palavras”, disse.

