Diretor de Esportes León em Santiago Ormeño: “Ele é um jogador muito importante para nós”

O último fim de semana foi um momento importante para Santiago Ormeño, ao se reunir com o gol depois de mais seis meses, depois de marcar Mazatlan para a Liga MX. Isso, de fato, deu-lhe a confiança necessária para vir e se juntar ao bicolor, com uma melhor aptidão.

E isso se refletiu durante os minutos em que ele estava em campo, depois de substituir André Carrillo, que não pôde continuar na partida devido a lesão.

Infobae para conhecer as sensações do clube León, a equipe de Santiago Ormeño e veja como é o trabalho deles no elenco mexicano. Portanto, ele entrou em contato com Rodrigo Fernández, gerente esportivo da 'Fiera', que deu detalhes sobre o assunto.

“Santiago é um jogador muito importante para nós. Obviamente, estávamos em dois torneios e Ariel Holan tem dado uma rotação aos jogadores. Eu acho que fisicamente não só Santiago, mas todos os jogadores não estiveram em cem por cento, mas agora que estamos focados em cem por cento, vai melhorar muito”, disse Rodrigo Fernández no início.

Então, quando perguntado sobre como ele vê o nível de Santiago Ormeño com León, o diretor esportivo da 'Fiera' disse o seguinte: “Santiago, na partida de domingo, eu o vi muito melhor e acima de tudo pisando na área rival fazendo o trabalho corpo a corpo, o que ele faz muito bem”, disse o diretor de León com exclusividade Infobae.

Por sua vez, Rodrigo Fernández, gerente esportivo de León, continuou elogiando Santiago Ormeño, que com o gol tirou grande pressão com a camisa 'Fiera'. “Ormeño é um jogador muito técnico e importante para nós. Acho que além de ser muito profissional, ele estará procurando essa oportunidade, embora já estivesse na seleção da Copa América, buscará ter mais continuidade nas eliminatórias”, condenou o Infobae com exclusividade.

