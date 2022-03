COVID-19: Lista de vacinas EssaLud que comparecerão neste fim de semana por 36 horas seguidas

Para incentivar a população a concluir seus planos de férias, a EssaLud implementou uma campanha para todo o fim de semana. Esses são os “vacinetones”, os mesmos que estarão disponíveis por 36 horas consecutivas.

Abaixo, mostraremos a lista desses centros que estarão muito perto de você. Recordou que o Governo tinha enviado novas disposições e, por conseguinte, era importante concluir esses regimes.

LISTA DE VACINATÓRIOS QUE PARTICIPARÃO DE 36 HORAS CONSECUTIVAS

* Miller Beach em Domingo Cueto 225 altura do hospital Rebagliati, Jesús María.

* Estádio Monumental na Avenida Javier Prado 7700, Ate Vitarte.

* San Isidro Labrador no 7º quarteirão da Avenida La Cultura, Santa Anita.

O dia da inoculação nessas vacinações começará no sábado, 26 de março, às 7h, e terminará no domingo, 27 de março, às 19h.

MAIS CENTROS DE VACINAÇÃO

Por favor, note que os centros de vacinação Essalud localizados em Real Felipe (Callao), Plaza Norte (Los Olivos), Aljovín (La Victoria), Estádio Municipal (Surquillo), Polideportivo (San Borja) e Complexo Esportivo Municipal (San Isidro) estarão abertos durante o horário normal, ou seja, sábados das 7:00 às 21:00 e domingos a partir de Das 7:00 às 19:00.

Enquanto o centro de vacinação do Parque de las Leyendas em San Miguel atenderá os dois dias, das 7:00 às 16:00, os segurados e não segurados devem portar apenas seu documento de identidade nacional (DNI) para serem imunizados com a dose apropriada em todas as medidas de biossegurança.

12 HORAS SEGUIDAS DE VACINAÇÃO PARA AREQUIPA

No mesmo contexto e com o objetivo de fechar lacunas no interior do país, Giovanna Valdivia, chefe de imunizações da Administração Regional de Saúde, informou que a cidade de Arequipa também está aderindo à vacinação para aumentar a conscientização e completar seu esquema de imunização.

“Vamos pedir à rede de saúde Arequipa - Caylloma que aumente as brigadas nas duas províncias, já que são elas com maior população a vacinar. É muito provável que os dias durem 12 horas por dia”, disse o especialista.

Vale ressaltar que na província de Arequipa ainda existem 61.763 pessoas com mais de 18 anos para serem injetadas pela primeira vez, cerca de 90.000 devem completar seu segundo biológico e mais de 540.000 devem completar seu cronograma com a dose de reforço.

Enquanto em Caylloma mais de 12.000 habitantes não têm vacinas, cerca de 19.000 devem ir para a segunda dose e mais de 60.000 devem completar sua terceira vacina. O resto das províncias tem um número menor de populações desprotegidas.

Por outro lado, crianças menores de 175.799 crianças entre 5 e 11 anos na região, 50% têm vacina e apenas 20% têm o esquema completo com os dois biológicos da vacina pediátrica da Pfizer.

O QUE VOCÊ DEVE SABER:

EssaLud disse aos pais que a vacinação para crianças de 12 a 17 anos será vacinada 5 meses depois de receber a segunda dose. Se você teve COVID-19, deve ser dentro de 3 meses após receber a segunda dose.

“Além disso, a partir deste sábado, 26 de março, crianças de 12 a 17 anos poderão receber sua terceira dose contra o COVID-19 ″, explicou EssaLud.