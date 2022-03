Congresso: Banco Avanza País busca revogar decreto que regulamenta serviços de terceirização

Em 25 de março, o banco Avanza País apresentou um projeto de lei para revogar os regulamentos da lei e do decreto legislativo. regulamentar os serviços de terceirização propostos pelo Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego. Isso foi levantado e promovido pela Ministra do Setor, Betssy Chavez.

O projeto de lei é 1522/2021-CR. Menciona que os congressistas que assinam a iniciativa são Patricia Chirinos, Rosselli Amuz Dulanto e Alejandro Enrique Cabero. Por outro lado, contém as assinaturas dos congressistas José Daniel Williams Zapata, Alejandro Enrique Cabero, Diana Carolina González, Patricia Chirinos, Jessica Rorelli Amarus Dulanto e Adriana Tudela.

O QUE É O DECRETO SUPREMO QUE RESTRINGE A LEI SOBRE A TERCIARIZAÇÃO DE SERVIÇOS?

A Lei 29245, conforme alterada pelo Decreto Legislativo 1038, regula os serviços de terceirização. Isso significa que estabelece os casos em que a terceirização de serviços é apropriada, os requisitos, direitos e obrigações da empresa-mãe e da empresa terceirizada. Também aponta para as penalidades em casos de desnaturalização desses contratos comerciais.

Assim, o que esse decreto (DS 001-2022-TR) emitido pelo Governo em 24 de fevereiro de 2022 faz é restringir a terceirização em casos: para “principais empresas cujos trabalhadores estão sujeitos ao regime laboral da atividade privada, que terceirizam atividades ou obras especializadas, que fazem parte de sua atividade principal, desde que ocorra com o movimento contínuo de trabalhadores das empresas terceirizadas para seus locais de trabalho ou operações ”.

Além disso, identifica casos em que a terceirização é distorcida, o conteúdo dos contratos; e conceitos como “atividades ou obras especializadas”, “núcleo de negócios” são definidos e o Regulamento da Lei 29245 é aprovado.

ELES CONSIDERAM ISSO INCONSTITUCIONAL

No mesmo dia em que o decreto foi publicado, a Câmara de Comércio de Lima (CCL) informou que restringe e limita a terceirização de serviços. Isso o descreveu como uma violação flagrante do princípio da hierarquia normativa previsto na Constituição Política do Perú.

“O DS 001-2022-TR, que estamos questionando, prevê que as atividades que tenham como objeto o núcleo do negócio referido no propósito corporativo da empresa não possam ser terceirizadas, permitindo 180 dias para que os contratos já celebrados cumpram o novo regras impostas pelo Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego, caso contrário, os trabalhadores da empresa terceirizada serão transferidos para a folha de pagamento da empresa principal”, explicou a CCL.

Ela também observou que ficaram surpresos com a decisão unilateral, uma vez que na sessão especial do Conselho Nacional do Trabalho (CNT), realizada em 28 de janeiro, representantes das federações sindicais das associações empresariais e do próprio Ministério do Trabalho concordaram que a proposta do ministro deveria primeiro passe para o Comitê de Trabalho Técnico da CNT para ser revisado e discutido.

“Soubemos que o Ministério da Economia e Finanças manifestou seu desacordo com as mudanças regulatórias à terceirização de serviços propostas pela ministra Betssy Chávez, apesar disso, unilateral e unilateralmente, a proposta foi aprovada pela Presidência do Conselho de Ministros (PCM) a pedido do ministro”, disse o CCL.

A instituição também afirmou que as regras que devem ser levadas em consideração pelas empresas que concluem contratos de terceirização já estão previstas na Lei 29245, e não podem ser restringidas ou limitadas por regulamentações simples.

“Esse fato arbitrário motivará as empresas em causa a apresentarem demandas de ação popular perante o judiciário, dada a manifesta inconstitucionalidade do decreto em questão”, alertou o sindicato.