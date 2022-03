Confrontos e bandeiras vermelhas, os riscos para Checo Pérez no Grande Prêmio da Arábia Saudita

Depois de ter feito uma qualificação histórica no Grande Prêmio da Arábia Saudita em sua edição de 2022, Sergio Pérez começará a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Em um circuito de Jeddah que foi caracterizado como não especificamente ideal para ultrapassagens (este ano é o segundo no calendário), os riscos para o piloto mexicano são devidos aos acidentes contínuos que ocorrem entre as paredes estreitas e os limites da pista.

Por exemplo, a sessão do dia. A atividade foi interrompida duas vezes devido à presença de bandeiras vermelhas como resultado das colisões de Nicholas Latifi de Williams e Mick Schumacher de Haas. O canadense durante o primeiro trimestre e o alemão no segundo trimestre. Este último com um golpe muito forte que gerou uma incerteza significativa sobre seu estado de saúde. Seu bem-estar foi finalmente confirmado, mas ele teve que ser levado ao hospital para mais exames.

A pista de Jeddah comemora seu segundo ano no calendário da Fórmula 1. As voltas de alta velocidade e as paredes como limites fizeram com que os pilotos tomassem especial cuidado e atenção no desenvolvimento das voltas. O próprio Checo disse em mais de uma ocasião que este fim de semana é um dos mais difíceis que a temporada da categoria superior do automobilismo tem.

Mick Schumacher caiu na qualificação para o segundo trimestre no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Foto: @F1

Em 2021, o piloto mexicano de 32 anos teve que deixar o Grande Prêmio depois de estrelar um confronto com outro carro na volta 15 da corrida, devido ao espaço limitado e aglomeração que foi gerada logo após o relançamento de uma corrida (também devido a outro acidente). Os danos ao RB16B não permitiram que ele continuasse naquela que foi a penúltima rodada da temporada.

Quanto às consequências diretas, isso significou afastar-se da luta pelo terceiro lugar na Copa do Mundo que ele estava segurando na época com o finlandês Valtteri Bottas de Mercedes. O resultado terminou com o ex-companheiro de equipe de Hamilton em terceiro lugar na corrida. O Grande Prêmio foi vencido por Lewis e em segundo lugar ficou Max Verstappen.

“A corrida da última temporada foi uma loucura, é um circuito muito exigente e será ainda mais com os carros novos. Infelizmente, não terminei a corrida em 2021, então quero fazer uma corrida limpa e mostrar todo o potencial desse carro”, disse Pérez antes da realização do atual Grande Prêmio.

Sergio Pérez ficou analisando o embate que o deixou de fora do GP da Arábia Saudita em 2021. (Foto: Twitter/ @F1)

O que Pérez fez neste sábado, 26 de março, ficará para a história não apenas em sua carreira profissional, mas também nos esportes mexicanos. Sua largada na frente da grade para a corrida representará a primeira vez que um piloto asteca o fizer.

El Tapatio parou o cronômetro em 1:28 .200, apenas 0,025 segundos mais rápido que Charles Leclerc, da Ferrari, que ficou em segundo lugar. Carlos Sainz Jr. completou o pódio depois de cruzar a linha de chegada 0,202 depois.

“Levei algumas corridas. Tem sido incrível. Eu posso fazer mil voltas e acho que não consigo vencer a que fiz, foi emocionante. Não esperávamos muito em comparação com as Ferraris, não nos concentramos na corrida, mas esperamos continuar assim amanhã”, disse no final do dia.

