As reações engraçadas de Kun Agüero nos gols de Di María e Messi

Desde sua aposentadoria da atividade profissional como resultado de um problema cardíaco, Sergio Kun Agüero começou a recorrer com mais frequência às redes sociais e a ter mais interações com seus seguidores. Nesta ocasião, ele aproveitou a última partida da seleção argentina como casa para as Eliminatórias Sul-Americanas para escrever alguns tweets.

Kun Agüero esteve ativo durante a vitória da Argentina sobre a Venezuela

“Jogar”, junto com a bandeira nacional e um coração vermelho foi o sinal para saber que o homem que emergiu da pedreira do Independiente ia estar ciente do que seus ex-companheiros de equipe fariam no campo de La Bombonera contra a Venezuela.

No final do primeiro tempo, os liderados por Lionel Scaloni descansaram um pouco no placar graças a um gol de Nicolás González. No complemento, o Albiceleste dominou do início ao fim, mas tivemos que esperar meia hora para ver a rede inflar novamente. Após uma requintada assistência de Rodrigo De Paul, Ángel Di María levou o goleiro Wuilker Faríñez para passear e a perfurou.

A reação engraçada de Kun Agüero aos gols de Di Maria e Messi

Logo depois, Fideo brotou a lâmpada para deixar Lionel Messi sozinho no coração da área, que apesar de chutar com defeito com a direita conseguiu violar a resistência do goleiro francês Lens.

“Grande gol do Fideo, impressionante como eu lhe ensinei jeee. E Leo, péssimo gol de direita. Eu te amo amigos”, foram as palavras sinceras usadas pelo artilheiro da história do Manchester City. Com esse objetivo, o Pulga chegou a 7 na competição, tornando-se o artilheiro da equipe junto com Lautaro Martínez.

Kun Agüero brincou quando se tratou de escolher o melhor jogador da partida

Minutos depois, Kun lançou uma enquete divertida no Twitter para que seus seguidores escolhessem o MVP para a vitória contra Vinotinto: “Messi y Di Maria” ou “Di Maria y Messi”.

Para encerrar a piada, o ex-Atlético de Madrid e Barcelona da Espanha carregou uma foto com os dois, mas não em nenhum momento: no vestiário do Maracanã, momentos depois de levantar a Copa América na frente de milhares de brasileiros. “Os MVPs. Obrigado pessoal por votar”, foi a legenda que acompanhava a imagem junto com um emoji de um rosto chorando de tanto rir.

Kun carregou uma foto com Messi e Di Maria depois de vencer a Copa América

A Argentina, que tem 38 pontos em segundo lugar, apenas quatro pontos atrás do líder Brasil (a FIFA determinou que deve jogar a partida que ficou pendente para a Data 6), visitará o Equador no dia seguinte, que com 25 unidades aparece em terceiro lugar e também selou seu ingresso para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar.

CONTINUE LENDO: