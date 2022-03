As razões para sancionar atletas russos após a invasão da Ucrânia

“Honestamente, no estado de espírito em que estou, foi realmente difícil entrar em quadra”, disse a tenista ucraniana Marta Kostyuk, (nº 54 no ranking mundial da WTA), em seu passeio pelo torneio Indian Wells (EUA).

Ele continuou dizendo: “É muito decepcionante que nenhum jogador russo tenha vindo me dizer que lamenta ver o que o país dela está infligindo ao meu. Morreram mais civis ucranianos do que soldados e, entre eles, crianças, é terrível. Um jogador me enviou uma mensagem de texto. Outro veio conversar comigo, mas ninguém me deu apoio ou me perguntou como eu estava. É chocante.”

“Não é sobre política, é sobre seres humanos. Me dói, dói quando chego aqui e vejo esses jogadores, quando os ouço dizer que seu principal problema é não poder transferir seu dinheiro ou esse tipo de coisa. É inaceitável”, concluiu Kostyuk, de dezenove anos.

Os torneios ATP e WTA a serem realizados em Moscou em outubro foram suspensos e a Federação Internacional de Tênis (ITF) proibiu a Rússia e a Bielo-Rússia de participar das eliminatórias da Copa Davis e Billie Jean King.

Por outro lado, jogadores de tênis de ambos os países podem competir individualmente por torneios ATP e WTA, sem exibir bandeira ou outros símbolos nacionais.

“Não concordo com as medidas que foram tomadas. Olhe para os outros esportes, olhe para os grandes esportes, o que eles fizeram, você não pode ser neutro nisso”, criticou Kostyuk.

O tenista referiu-se, entre outras, às medidas tomadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), que recomendou que as federações esportivas proibissem a participação de atletas russos e bielorrussos em competições internacionais por causa da violação da “trégua olímpica” por ambos os países.

A declaração endossada pelo Comitê Executivo afirma que o objetivo é “proteger a integridade das competições esportivas mundiais e a segurança de seus participantes”. E acrescenta: “A atual guerra na Ucrânia coloca o Movimento Olímpico em um dilema. Embora atletas da Rússia e da Bielo-Rússia possam continuar participando de eventos esportivos, muitos atletas da Ucrânia não podem fazê-lo por causa do ataque ao seu país”.

Essa exortação causou um efeito em cascata com várias sanções “imediatas e até novo aviso”.

FIFA, UEFA e Euroleague logo se juntaram ao boicote. A Rússia foi excluída para o play-off da Copa do Mundo de 2022 no Catar, sem seu representante na Liga Europa (Spartak Moscou), e sem competição por seus times de basquete na Euroliga (CSKA Moscou, Zenit São Petersburgo e Unics Kazan).

Minuto após minuto, juntaram-se mais federações internacionais: Badminton (BWF), Taekwondo (World Taekwondo), Natação (FINA), Rugby (World Rugby), Remo (World Remo), Voleibol (FIVB), Ténis de Mesa (ITTF), entre outros.

O time de futebol russo foi descartado para o play-off da Copa do Mundo de 2022 do Catar (Gettyimages)

Algumas federações optaram por trocar a “suspensão imediata até novo aviso” por autorização temporária para os atletas competirem como neutros, sem símbolos, bandeiras ou hinos.

Em um ato simbólico, a Federação Mundial de Taekwondo (WTF) retirou de Vladimir Putin a faixa preta honorária do 9º dan (grande mestre).

Em 2019, a Agência Mundial Antidoping (WADA) suspendeu a Rússia das competições internacionais, com base no relatório do advogado canadense Richard McLaren. Após uma investigação de cinco anos, o conluio do Estado russo (Ministério dos Esportes e Serviço Federal de Segurança) foi creditado por meio de um plano sistemático projetado para falsificar os controles antidoping de atletas, fazendo com que centenas de relatórios positivos desapareçam.

Não há dúvida de que os ciclos históricos muitas vezes se repetem: pandemias, desastres naturais, movimentos revolucionários e guerras.

Um precedente não tão próximo nos coloca no último século após a Segunda Guerra Mundial, em meio à efervescência de uma corrente de perseguição contra a população negra, entre outras etnias.

Em 19 de novembro de 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução afirmando que “é do melhor interesse da humanidade pôr fim imediatamente às perseguições e manifestações de preconceito religioso, como tem sido chamado racial”.

Também convidou “os governos e as autoridades responsáveis a agir de acordo com o espírito e a letra da Carta das Nações Unidas (ONU) e a tomar as medidas mais rápidas e vigorosas para esse fim”.

Mas foi somente na década de 1960 que a ONU lançou uma campanha para incentivar governos, organizações não governamentais (ONGs) e indivíduos a aplicar medidas de isolamento ao regime sul-africano e seus apoiadores.

Uma vanguarda composta por escritores, artistas, músicos e atletas inspirou uma mobilização contra o apartheid e em apoio à libertação, com a patente de observadores. Essa campanha ajudou a persuadir os principais parceiros comerciais da África do Sul a impor, entre outras restrições, um embargo de armas.

Em um ato simbólico, a Federação Mundial de Taekwondo (WTF) retirou a faixa preta honorária de Vladimir Putin do 9º dan

Em 1968, o cancelamento de uma turnê muito anunciada pela África do Sul agendada pelo Marylebone Cricket Club (MCC) causou um rebuliço.

Este lendário clube mais conhecido como “Lord's”, fundado em Londres em 1787, é o criador e guardião das leis do jogo.

O escândalo foi maior quando o verdadeiro motivo do cancelamento se tornou conhecido. Basil D'Oliveira, um renomado jogador de críquete “de cor”, nascido na Cidade do Cabo, descendente de indígenas e portugueses, foi severamente resistido pelas autoridades sul-africanas porque ia fazer parte da delegação inglesa que enfrentaria a equipe sul-africana, na qual eram todos brancos.

O então líder do Partido Nacional, BJ Vorster, acusou o clube londrino: “O MCC não é o clube de Marylebone, é a equipe do movimento anti-apartheid”.

No início de 1968, quando o caso D'Oliveira começou a ter impacto na Grã-Bretanha, a Assembleia Geral da ONU pediu um boicote a todas as equipes esportivas sul-africanas organizadas sob as instalações do apartheid.

Anteriormente, em 1961, a FIFA suspendeu a Associação Sul-Africana de Futebol por suas políticas segregacionistas e a África do Sul foi excluída dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964.

Durante as décadas de 1970 e 1980, o rugby sul-africano também sofreu grande pressão da opinião pública contra o apartheid, deixando-o em uma situação de isolamento internacional em termos econômicos, sociais, culturais, éticos e esportivos.

Assim, a Declaração Internacional contra o Apartheid no Esporte (Assembleia Geral de 14 de dezembro de 1977) reafirmou a necessidade de eliminar rapidamente a prática do apartheid, adotando “as medidas necessárias e mais eficazes”, enquanto “fomentando contatos esportivos internacionais baseados no princípio olímpico de não - discriminação”.

Para organizações esportivas, equipes ou atletas que participam de competições com países que aderem ao apartheid, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:

O jogador de rugby sul-africano Chester Williams foi um dos porta-estandartes na luta contra o racismo em seu país

-Recusar-se a fornecer qualquer tipo de assistência financeira.

-Restringir o acesso às instalações esportivas nacionais.

-Não reconheça a validade de nenhum contrato esportivo elaborado de acordo com as regras de seleção do apartheid.

-Não conceda honras ou prêmios nacionais e retire aqueles que foram concedidos.

-Não realize recepções oficiais em homenagem a essas equipes ou atletas.

-Não conceda vistos a representantes nem permita que eles entrem no país.

-Garantir que “todos os países que praticam o apartheid sejam expulsos de organizações esportivas internacionais e regionais”.

- Impedir sanções financeiras ou outras contra organizações afiliadas que “se recusam a participar de eventos esportivos com um país praticante do apartheid”.

Talvez tenha chegado a hora de relançar o velho paradigma que deu vida à luta titânica contra a discriminação racial, visando, neste caso crucial, preservar a paz mundial.

Na Carta das Nações Unidas (São Francisco, 26 de junho de 1945), foi chamado a “salvar as gerações seguintes do flagelo da guerra que duas vezes durante a nossa vida infligiu sofrimento incalculável à humanidade, para reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano pessoa”.

No entanto, esta declaração de princípios universais - com exceção do apartheid - não ganhou força em “tratados especiais” dentro da comunidade internacional, que poderiam servir para enquadrar de uma perspectiva humanitária o problema do esporte em tempos de guerra.

O livro de Hannah Arendt “Eichmann em Jerusalém” (1963) documenta o julgamento do criminoso nazista encarregado da logística para transportar judeus para campos de extermínio.

O autor usa o conceito de “banalidade do mal” para descrever o perfil de Eichmann.

“Esse mal é feito na maioria das vezes, aqueles que não decidiram ou não decidiram agir nem pelo mal nem pelo bem. O mais sério sobre o caso foi que havia muitos homens como ele, e que esses homens não eram pervertidos ou sádicos, mas eram, e ainda são, terrivelmente e terrivelmente normais”, diz Arendt.

Siya Kolisi, primeiro capitão preto do Springbocks na história

É justo punir atletas por atos gerados pela classe dominante de seus países?

Eles são cúmplices ou participantes de uma declaração de guerra?

As questões colocadas são muito difíceis de resolver em um nível teórico.

Em um ensaio para dar algumas respostas, deve-se notar que o esporte superprofissional não pode e não deve ser estranho aos efeitos colaterais da guerra.

As sanções impostas aos atletas russos que os proíbem de usar suas camisas, exibir a bandeira e as cores ou cantar o hino do país, são puramente simbólicas.

É essencial fortalecer a tendência atual do COI e de outros de censurar os conflitos armados, passando de mensagens declarativas para ações mais concretas e restritas.

Um novo padrão permanente para o esporte deve propor a cessação imediata e até novo aviso das principais competições esportivas. Essa decisão reforçaria o grau de contribuição do esporte em favor da “não tolerância” diante de qualquer tipo de luta armada.

Hoje, o mundo dos esportes continua a girar sem parar, como na época do gladiador lutando no Coliseu Romano. É insensível e contraditório assistir na TV a cativante partida Nadal x Kyrgios na quadra principal de Indian Wells enquanto muda de canal mostra o horror e a desolação da guerra entre russos e ucranianos.

“Não quero falar sobre os culpados ou qual é o problema, mas seja o que for neste momento e no século em que estamos, parece-me incrível que haja guerras”, disse Rafael Nadal no início do avanço russo sobre a Ucrânia.

“Parte seu coração ver quantas pessoas inocentes foram afetadas por essa violência e continuarão sendo afetadas”, disse a bielorrussa Victoria Azarenka, que começou a chorar ao saber que seus perfis nas redes sociais haviam sido deletados por tuitar contra a invasão.

Enquanto o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou um recurso da União Russa de Futebol (UFR) ratificando a exclusão de sua seleção da Copa do Mundo de 2022 do Qatar por causa da “operação militar especial” na Ucrânia, a Federação Internacional de Xadrez (FIDE), desqualificou o grande mestre russo Sergey Karjakin por seis meses para postar mensagens de apoio a Putin em suas redes sociais.

O Comitê de Ética e Disciplina da FIDE considerou Karjakin culpado em primeira instância pelo “número considerável” de reações negativas nas redes, que prejudicam não apenas a reputação do xadrez e da FIDE, mas também a do próprio jogador de xadrez.

O papel dos atletas de elite se torna relevante. As ações dos governantes do dia - bem como os favores e as ameaças - também chegam até eles. Diante desse nível de exposição, não há espaço para cumplicidade.

Não é justo ou razoável que, enquanto o russo Daniil Medvedev continue a marcar pontos no ranking ATP e prêmios de centenas de milhares de dólares, muitos outros atletas ucranianos parem de competir para se juntar às forças nacionais. O silêncio do atual número 2 do tênis mundial é um sinal de indiferença e falta de solidariedade com seus colegas.

Uma nova forma de defesa coletiva está sendo fundada por meio das redes sociais. Os crimes de guerra não podem mais ser escondidos debaixo do tapete.

As regras do jogo são a quinta essência do esporte, mas a realidade muitas vezes inclina a balança para o lado mais cruel e menos agradável.

Reconhece-se que não há “direitos absolutos” mesmo em tempos de paz. A guerra causa incerteza, destruição e morte, juntamente com suspensão indefinida ou danos irreparáveis aos direitos humanos daqueles que sobrevivem. Diante de uma guerra que ameaça tanto a vida quanto a economia do mundo globalizado, parece tolice declarar a imunidade do esporte como se fosse uma exceção à regra, continuando sua programação como se nada de ruim tivesse acontecido.

Com base no princípio superior da solidariedade entre os povos, deve-se prestar atenção ao estado indefeso de centenas de milhares de vítimas, órfãos, mulheres e homens mutilados ou enterrados, famílias desmembradas e famintas forçadas ao exílio.

Por razões humanitárias, a grande máquina do esporte profissional deve ser interrompida agora sob a proclamação universal de Stop War! até que o fogo da guerra seja finalmente extinto.

(*) Daniel Roberto Viola é advogado da U.B.A. e diretor da IUSport.com Latin America.

