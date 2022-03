Antauro Humala: As chances que ele tem de sair da prisão ou ser perdoado por Pedro Castillo

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional que restabeleceu o perdão concedido por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, Antauro Humala Tasso, irmão do ex-presidente Ollanta Humala preso pelo Andahuaylazo, ele não perdeu a esperança de ser libertado da prisão em breve e escreveu uma carta para um meio de comunicação explicando as razões pelas quais ele deveria ser libertado.

Em 2009, o líder etnocáceo foi inicialmente condenado a 25 anos de prisão pela apreensão da delegacia de polícia de Andahuaylas em 2005, o que resultou na morte de quatro policiais. No entanto, sua defesa recorreu da sentença e conseguiu mudar o crime de homicídio qualificado, do qual foi acusado, para o de simples homicídio. Assim, sua pena foi reduzida para 19 anos, então ele deve ser libertado da prisão em janeiro de 2024.

Hoje Antauro Humala teria duas maneiras de sair da prisão de Ancon II antes de 2024. Em sua carta a Exitosa, ele argumenta que já teria cumprido sua pena por redenção (benefício prisional) devido a vários meses de trabalho e educação que realizou na prisão. A outra forma é o Presidente da República, Pedro Castillo, conceder-lhe um perdão , como havia prometido em abril de 2021, enquanto ainda concorria à presidência.

PARA BENEFÍCIOS PRISIONAIS

Para Antauro Humala, “tem direito à liberdade para punição servida com redenção” e considera que até agora tem um “excesso de prisão de seis meses”. “Sou, portanto, uma pessoa sequestrada do Estado via MINJUS/INPE”, disse.

Infobae conversou com o advogado Vladimir Padilla Alegre, membro da Padilla & Chang Abogados, que explicou que, como regra geral, “todos os condenados por um crime devem cumprir a pena” à qual foi condenado. No entanto, indicou que “o objetivo da pena é ressocializar”. Portanto, se alguém conseguir provar que, no tempo decorrido, alcançou o propósito da sentença, poderá ser libertado mais cedo.

Apesar disso, ele deixou claro que o cumprimento da pena (em menos tempo do que a sentença dita) é um poder do juiz, e não um direito da pessoa condenada.

“Pode-se trabalhar ou estudar (dentro da prisão), mas os relatórios da comissão que avalia dentro da prisão podem ser negativos. Ou seja, você pode ter trabalhado, mas tem, por exemplo, conflitos de adaptação e continua sendo um risco”, explicou.

“Não se trata de vender seu emprego por liberdade, o que importa é que você se ressocialize. Educação e trabalho são um meio para isso”, acrescentou.

Ele observou que existem crimes, como o crime organizado, que não incluem benefícios prisionais e que o responsável por atestar a ressocialização do preso é uma equipe técnica multidisciplinar do INPE (com psicólogos, assistentes sociais, etc.) que prepara um relatório que é encaminhado para um juiz, que decidirá se deve ou não aplicar o benefício que poderia libertar a pessoa encarcerada.

E O PERDÃO?

Embora, como candidato, Pedro Castillo tivesse prometido que perdoaria Antauro Humala; em setembro de 2021, seu então Ministro da Justiça, Aníbal Torres, garantiu que perdoar o líder etnochacerista não seria viável porque o crime pelo qual ele é condenado não permitiria ele acesso à graça presidencial.

“De acordo com a lei, pelo crime pelo qual ele é condenado não é possível. Pode ter sido que a campanha ofereceu, pode ter sido essa a intenção, mas agora temos que olhar para a possibilidade constitucional e legal dessa situação”, disse Torres na ocasião.

A este respeito, o advogado Vladimir Padilla lembrou que “o perdão é uma faculdade presidencial, um atraso em relação à monarquia quando o rei, todo-poderoso, determinou a quem deu liberdade”.

No entanto, considerou que, embora legalmente seja uma potência presidencial, o chefe de Estado não pode ignorar o direito internacional que afirma, por exemplo, que os crimes contra a humanidade não podem ser tidos em conta por uma graça presidencial.

Ele acrescentou que o perdão mais aceito na doutrina é aquele dado por razões humanitárias, quando a pessoa encarcerada está em estado terminal.

Por esse motivo, no caso de Antauro Humala, que não cometeu um crime contra a humanidade, ele poderia receber um perdão se for demonstrado que sofre de uma doença terminal, mas “não como um favor político”.

