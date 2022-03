Agende você mesmo! Neste sábado, Bogotá realiza um dia de vacinação gratuita contra o papilomavírus humano

Por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Prevenção do Câncer do Colo do Útero, o Ministério da Saúde de Bogotá anunciou que, juntamente com a Liga Colombiana Contra o Câncer, realizarão um dia de vacinação gratuita contra o papilomavírus humano (HPV) este sábado.

De acordo com a entidade, o biológico previne o câncer do colo do útero, então eles pediram às meninas entre 9 e 17 anos que fossem aos 11 pontos que foram criados em Bogotá para vacinação gratuita contra o HPV.

Por sua vez, o secretário de Saúde de Bogotá, Alejandro Gómez, convidou os homens a também comparecerem aos pontos de vacinação para serem imunizados contra a doença. “O dia de hoje inclui vacina gratuita para mulheres, mas convido todas as famílias para que os homens também possam aplicá-la”, escreveu o funcionário por meio de sua conta no Twitter.

O secretário Gómez explicou então que, embora no “caso dos homens, infelizmente, não seja gratuito porque o plano nacional de vacinação não o incluiu para eles, mas é aconselhável (que o apliquem)”.

Os interessados em receber a vacina contra o Papilomavírus Humano poderão fazê-lo nos seguintes 11 pontos ativados, entre as 8:00 da manhã e as 4:00 da tarde deste sábado:

Norte de Bogotá:

- Liga Colombiana Contra o Câncer- corrida 12 A # 77-34 (perto de Unilago).

- Centro comercial Galerias.

- Centro comercial Plaza Imperial.

- Centro comercial Bulevar Niza.

- Coliseu Tibabuyes.

Centro-leste de Bogotá:

- Centro comercial Centro Mayor.

- Centro comercial Mallplaza.

Sul de Bogotá:

- Centro comercial Altavista.

Sudoeste de Bogotá:

- Centro comercial Paseo Villa del Río.

- Centro comercial Gran Plaza Bosa.

- Coliseu Cayetano.

Depois de anunciar o dia da vacinação contra o HPV em Bogotá, a Secretaria de Saúde também anunciou que estenderia um pedido ao Ministério da Saúde para que os homens também possam receber o imunizante contra o Papilomavírus Humano gratuitamente.

“Na prevenção como na contracepção, as responsabilidades são deles e eles, igualmente. Essa também é uma distribuição equitativa do atendimento”, disse Gómez.

Imagem de arquivo. Durante 2021, os casos de câncer do colo do útero aumentaram em Bogotá. Foto: ANDINA

Em relação aos números do câncer do colo do útero em Bogotá, o Ministério da Saúde anunciou que, no ano passado, a incidência de câncer do colo do útero na cidade aumentou 61,2% em relação a 2020, de 1.223 casos para 1.971 em 2021.

Segundo a entidade, as localidades que mais notificaram casos de câncer do colo do útero no ano anterior foram: Suba, com 203; Kennedy, com 186; Engativa, com 140, e Bosa, com 111.

Diante dos números, a entidade reiterou seu apelo ao público em geral para prevenir o HPV imunizando contra a doença, e também para realizar os respectivos testes de DNA/HPV para detectar, tratar e curar precocemente o câncer do colo do útero.





CONTINUE LENDO