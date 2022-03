A Ucrânia matou o general russo Yakov Rezantsev, o sétimo alto comando desde o início da invasão

O Ministério da Defesa ucraniano relatou outro golpe severo às tropas de Putin: a morte do general russo Yakov Rezantsev. De acordo com fontes ucranianas, o alto comando foi morto em um ataque perto da cidade de Kherson, no sul.

Rezantsev era o comandante do 49º exército combinado da Rússia. E de acordo com os dados do governo Zelensky, este é o sétimo general morto e o segundo tenente-general, o oficial de mais alto escalão conhecido.

Até agora, Putin admitiu apenas a morte de um general, Andrey Sukhovetsky, em um discurso proferido logo após o início da guerra. A Rússia diz que 1.351 soldados morreram desde o início da guerra na Ucrânia, embora Kiev e autoridades ocidentais digam que o número é muito maior.

Como explica Jonathan Jackson, especialista da Birmingham City University, é muito provável que o ataque a comandantes russos de alto escalão faça parte de uma estratégia ucraniana mais ampla para interromper a rede de comando e controle de seus inimigos. As forças ucranianas estão cientes da abordagem de liderança adotada pelas forças armadas russas desde 2001. Seu rígido sistema hierárquico, supervisionado por um líder autocrático como Vladimir Putin, condena os escalões mais baixos a um termo de medo perpétuo, com pouco espaço para pensamento independente ou tomada de decisões.

Yakov Rezantsev é o oficial de mais alto escalão morto durante a invasão ordenada por Vladimir Putin

É verdade que os altos comandantes sempre foram expostos a se tornarem alvos no campo de batalha, algo que o Exército Vermelho usou com um efeito devastador nas ruínas de Stalingrado em 1942, onde franco-atiradores soviéticos visavam tanto os escalões mais baixos quanto os mais altos. No entanto, o que difere entre esse conflito e os travados no passado é a proximidade com a linha de frente na qual os generais russos parecem operar. A falta de confiança que eles têm em suas linhas de comunicação e no nível dos comandantes terrestres - resultado de níveis crônicos de corrupção - está proporcionando oportunidades claras para os militares ucranianos espancarem os poucos líderes militares competentes.

A Ucrânia tem várias unidades de combate bem equipadas que seriam capazes de realizar missões especializadas, então parece que qualquer oportunidade poderia ser aproveitada para lançar um ataque direto aos generais, projetado para interromper as linhas de comunicação, causar confusão e desacelerar ainda mais o avanço russo.

Também é extremamente simbólico e fornece um exemplo claro para as bases russas de que seus inimigos podem facilmente atingir altos comandantes, demonstrando uma falha do sistema em proteger sua equipe sênior. É um símbolo claro de um sistema de comunicação fraco e incompetente que está forçando os generais a passar da tomada de decisão estratégica para a tática.

Isso causa desconfiança na eficácia das cadeias de comando, e a dúvida se espalha muito mais rápido do que a convicção.

Os outros generais mataram:

Andrei Mordvichev foi morto em um ataque à base aérea de Chornobaivka, perto de Kherson, de acordo com autoridades ucranianas. Ele era o comandante do 8º exército combinado russo do distrito militar do sul. Sua morte foi relatada em 18 de março.

O major-general Oleg Mityaev morreu em algum lugar perto da cidade de Mariupol, uma cidade no sudeste da Ucrânia que testemunhou alguns dos combates mais pesados até agora. O regimento nacionalista de Azov afirma tê-lo derrubado.

O major-general Andrei Kolesnikov , do 29º exército combinado, foi morto nos combates em 11 de março, de acordo com fontes oficiais ucranianas.

O major-general Vitaly Gerasimov , chefe do Estado-Maior do 41º exército combinado russo, caiu em 7 de março nos arredores da cidade oriental de Kharkov, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano.

O major-general Andrey Sukhovetsky , vice-comandante da mesma unidade que Gerasimov, foi morto por um atirador em 3 de março.

O coronel Yuri Medvechek , comandante da 37ª Brigada de Rifle Motorizado, foi atropelado por seus soldados, disse um funcionário ocidental citado pela jornalista da Sky News, Deborah Haynes.

CONTINUE LENDO: