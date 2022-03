A subvariante Ómicron BA.2 progride: quanto a pandemia mudará, de acordo com especialistas de Harvard

Coronavirus disease COVID-19 infection 3D medical illustration. Floating China pathogen respiratory influenza covid virus cells. Dangerous asian ncov corona virus, dna, pandemic risk background design

Especialistas em doenças infecciosas da Universidade de Harvard, que monitoram a disseminação global da subvariante BA.2 do Ómicron, avaliam o impacto que isso pode ter no desenvolvimento da pandemia: as infecções recordes semelhantes às causadas por Ómicron são esperadas entre dezembro e janeiro? Os aumentos acentuados em Hong Kong, China e Alemanha podem ser replicados no resto do mundo?

“ Muitas regiões do mundo viram grandes surtos de BA.2, mas os efeitos variam muito ”, disse Jacob Lemieux, professor da Harvard Medical School e especialista em doenças infecciosas do Massachusetts General Hospital. No caso de Hong Kong, a subvariante BA.2 levou a um grande aumento nas infecções e a uma “perda total de controle sobre a pandemia”, descreveu Lemieux. Na África do Sul, que sofreu uma onda severa de Ómicron, tecnicamente BA.1, atualmente a subvariante BA.2 substituiu quase completamente a anterior, mas sem casos aumentando substancialmente.

“Não vemos quase nada associado à transição para a prevalência de BA.2 nos Estados Unidos”, disse Lemieux, que também é codiretor do programa de variantes virais do Massachusetts Pathogen Preparedness Consortium. “Foi o que aconteceu na África do Sul, onde houve uma onda severa de BA.1. Então a subvariante BA.2 tornou-se dominante e ainda havia um baixo nível de transmissão, mas não houve aumento”.

Nos Estados Unidos, a substituição de BA.1 por BA.2 já está avançada, no entanto, não houve aumento significativo de casos ou mortes. Bronwyn MacInnis, diretor de vigilância de patógenos genômicos do Broad Institute no MIT e Harvard, observou que os dados genômicos mais recentes mostraram que 45% ou dos casos de Massachusetts eram BA.2. Com um tempo de duplicação de 6,8 dias, o BA.2 provavelmente é responsável por mais da metade das infecções atuais, mas sem sinais de aumento de novas infecções.

Em muitos estados dos EUA, os dados refletem o progresso da BA.2, embora o especialista tenha destacado que os números podem ser afetados por vários fatores, incluindo os resultados dos testes de autodetecção de COVID-19, que não são compartilhados com as autoridades de saúde, disse MacInnis. De qualquer forma, ele ressaltou que “não há indicação de aumento de casos ou mortes na região que corresponda a esse aumento de infecções por BA.2 que estamos vendo”.

Todas as versões do Ómicron são altamente contagiosas, então a variante rapidamente deslocou formas anteriores do coronavírus, como o Delta. Além disso, vários estudos descobriram que o BA.2 é ainda mais transmissível do que o BA.1 .

“A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido estima que a subvariante BA.2 está crescendo 80% mais rápido que a BA.1. Também nos Estados Unidos, o BA.2 parece estar no caminho certo para superar o BA.1 para se tornar a variante dominante”, explicou a Dra. Leana Wen, médica de pronto-socorro e professora de política de saúde na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken do Instituto Milken da Universidade George Washington. O especialista concordou que “a boa notícia é que a subvariante BA.2 não parece causar uma doença mais grave do que a BA.1 ″.

De acordo com os últimos relatórios da OMS, os casos globais cresceram 8% na última semana, de acordo com relatórios registrados . A proporção de casos de BA.2 tem aumentado constantemente em partes da África, Ásia, Europa e Oriente Médio desde o final de 2021.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o BA.2 é atualmente responsável por um terço das infecções nos EUA , mas os casos de COVID-19 seguiram o padrão de declínio que marcou o fim do aumento da BA.1 da Ómicron.

O Dr. John Brooks, epidemiologista médico do CDC e diretor médico da resposta ao COVID-19, disse que, embora as infecções relacionadas ao BA.2 possam aumentar, é improvável que doenças graves ou mortes associadas à subvariante aumentem.

“Nossos dados sugerem que ele continuará crescendo”, antecipou o epidemiologista do CDC. “Mas temos algumas coisas que funcionam a nosso favor. A infecção anterior com a variante Omicron original parece conferir proteção, não necessariamente contra infecções, mas definitivamente contra doenças graves e morte ”, disse Brooks.

Embora o BA.2 seja mais transmissível do que o BA.1, não foi demonstrado que causa uma doença mais grave . E embora o SARS-CoV-2 tenha sofrido uma mutação considerável desde que as vacinas foram desenvolvidas pela primeira vez contra ele, as fórmulas atuais ainda funcionam, disse a Dra. Maria Van Kerkhove, epidemiologista líder da OMS nesta semana. “ As vacinas ainda são incrivelmente eficazes na prevenção de doenças graves e morte, inclusive contra sublinagens BA.1 e BA.2 ″, disse ele.

“Devemos aproveitar a oportunidade proporcionada pela pausa atual para nos prepararmos para uma possível onda adicional ou variante de preocupação”, disse o Dr. Gavin Yamey, professor de saúde global e políticas públicas da Duke University, nos EUA. Para ele, para isso, “ a cobertura de vacinação e aplicação de reforços deve ser ampliada , além de garantir que máscaras de alta qualidade e testes rápidos estejam disponíveis gratuitamente”.

Os cientistas suspeitam que o rápido crescimento do BA.2 se deve às suas mutações únicas . No gene da proteína spike na superfície do vírus, BA.2 tem oito mutações que não são encontradas em BA.1. Enquanto os especialistas de Harvard estão otimistas sobre o avanço morno da Ómicron BA.2 nos EUA, por outro lado, a OMS alertou que os aumentos nos casos globais são apenas o começo do que poderia ser uma nova onda em algumas partes do mundo.

“Esses aumentos estão ocorrendo apesar das reduções nos testes em alguns países, o que significa que os casos que estamos vendo são apenas a ponta do iceberg ”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da agência internacional de saúde na semana passada.

A reinfecção com Omicron é possível, mas não é comum

Estudos recentes realizados por pesquisadores na Dinamarca, onde os cientistas sequenciam muito mais casos de COVID-19 do que em outras partes do mundo, descobriram que a reinfecção com BA.2 pode ocorrer após a BA.1, mas é bastante rara .

Observando dados de mais de 1,8 milhão de casos no período de três meses entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, eles encontraram apenas 47 reinfecções de BA.2 após BA.1. A maioria deles estava em “indivíduos jovens não vacinados”, disseram os pesquisadores.

No entanto, não está claro quanto tempo a imunidade contra a Omicron pode durar e quão bem ela realmente funciona para todos.

