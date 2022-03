A equipe feminina da Colômbia anunciou os esquadrões para o Sub-20 da América do Sul

A equipe feminina Sub-20 da Colômbia está pronta para jogar contra a sul-americana da categoria, que será disputada de 6 a 25 de abril no Chile. Por sua parte, Carlos Paniagua, diretor técnico da seleção nacional, apresentou a chamada para a equipe de café que estará presente no evento.

Além disso, por meio de um comunicado à imprensa, Paniagua explicou que antes de viajar para o Chile, ele terá um microciclo de preparação na Sede Esportiva da Federação Colombiana de Futebol, em Bogotá, que será um rali de seis dias.

“A seleção nacional feminina sub-20 da Colômbia anunciou os nomes das jogadoras que realizarão um novo microciclo de preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria que será realizada no Chile de 6 a 25 de abril de 2022. A reunião da equipe técnica e dos jogadores será realizada em Bogotá a partir de 28 de março de 2022. O terceiro viajará para o território sul para enfrentar a competição.”

Por outro lado, a equipe feminina de café faz parte do Grupo A, no qual enfrentará as equipes do Chile, Venezuela, Argentina e Perú. Lembre-se de que o campeonato continental será realizado novamente após dois anos, já que em 2020 a fase final foi suspensa devido ao início da pandemia de COVID-19.

Entre os convocados está Gisela Robledo, que está jogando pelo Tenerife na Espanha, é a principal figura da seleção nacional. Este time também é acompanhado por dois jogadores de futebol que jogam no exterior: Ilana Izquierdo, da University of Southern Mississipi, e Ángela Daniela Barón, do d'Feeters KickSoccer Club.

Agora, o Deportivo Cali, que é o atual campeão da Liga BetPlay Feminina, é o time que mais contribuiu para a chamada com cinco, seguido por América de Cali e Independiente Medellín, ambos com três jogadores.

Entre os 22 jogadores nomeados, há também a presença de Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo, Mary José Álvarez, Sintia Vanesa Cabezazas e Stefanía Perlaza, que acaba de ser vice-campeã da seleção sub-17 da Colômbia, que se classificou para a Copa do Mundo de 2022 na Costa Rica.

Ana Maria Guzman Zapata - Deportivo Pereira.

Angela Daniela Barón - D'Feeters Kicksoccer Club (EUA).

Gabriela Rodriguez Salazar-América De Cali.

Gabriela Urena Munoz- Llaneros F.C.

Gisela Robledo Gil - UGD Tenerife (ENG).

Ilana Izquierdo Singer - Universidade do Sul do Mississipi (EUA).

Ingrid Yobana Guerra Meneses - Deportivo Cali.

Juana Sofia Ortegon Giraldo - Deportivo Cali.

Kaili Ximena Siso Naveo - Llaneros FC

Kelly Johana Caicedo Alegria - Deportivo Cali.

Linda Lizeth Caicedo Joy - Deportivo Cali

Morta Carolina Serna Florez- Medellín independente.

Mariana Munoz Ramirez - Atlético Nacional.

Mary José Alvarez Espitatela - Medellín independente.

Maria Camila Reyes Calderon - Independente Santa Fe.

Maria Ximena Llerena Daza - Equidade.

Natalia Giraldo Alzate - América de Cali.

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas - Escola Carlos Sarmiento.

Stefania Perlaza Perlaza - Deportivo Cali.

Valentina González Soto - Equidade.

Valery Restrepo Rios - Medellín independente.

Wendy Katerine Bonilla Cándelo- América De Cali.

