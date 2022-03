Yulimar Rojas e sua ligação de 10.000 euros com o Barça

Barcelona, 25 Mar Quando Yulimar Rojas fez história em Belgrado ao assinar um novo recorde mundial no salto triplo (15,74), demorou pouco para o FC Barcelona parabenizá-la por suas redes sociais. A mensagem foi endereçada a um atleta do clube. Porque desde 2016 a melhor tripla do mundo faz parte da seção de atletismo do Barça, que lhe paga cerca de 10.000 euros por ano por usar barça em competições realizadas na Espanha. A figura que Yulimar percebe nesta seção não profissional de Barcelona é simbólica. Na verdade, como explica Vicente Egido, delegado do atletismo do barça, à EFE, é um valor aproximado para participar em competições nacionais. Rojas não é o único atleta olímpico que joga no Barça. Entre os mais de 200 federados nesta seção centenária do clube, um total de nove atletas participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O triplista venezuelano usa barça apenas em reuniões atléticas realizadas na Espanha. Nos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo, o uniforme venezuelano é usado, enquanto nas reuniões internacionais o uniforme da Nike, seu principal patrocinador, é usado. A relação entre Rojas e Barça tomou forma após os Jogos Olímpicos de 2016. Depois de ganhar a prata no Rio de Janeiro, Yulimar, que treina em Guadalajara, estava procurando um clube para competir em nível espanhol. E o Barça foi a melhor opção. A Nike, que ao mesmo tempo viu todas as seções do clube Barça, teve muito peso na decisão de Rojas de assinar pela entidade catalã. “Seu gerente entrou em contato comigo e conversamos. Ele veio pela Nike”, explica Egido, veterano da seção de atletismo do Barcelona desde 1999. Em novembro de 2016, a mídia do clube anunciou a assinatura do Rojas com grande alarde. A medalhista olímpica chegou a pisar em campo de Camp Nou com seu treinador, o cubano Iván Pedroso. “Ficarei orgulhoso de defender as cores deste clube porque tenho uma paixão pelo Barça desde muito jovem. Sempre fui fã do time de futebol, e por isso não pensei duas vezes sobre isso”, revelou Rojas no dia em que sua contratação foi oficializada. Seis anos depois, ele não esconde publicamente sua ligação com o clube do Barça. Em sua biografia no Twitter e Instagram, ele menciona sua relação com o clube - “atleta do FC Barcelona” - e publica regularmente fotografias das competições espanholas nas quais participa e veste barça. Barcelona também está aproveitando a aliança com este ícone do esporte mundial que foi premiado com o melhor atleta do ano de 2020 pelo World Athletics. Prova disso é que após o ouro conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a entidade a convidou para realizar o pontapé honorário do Barça-Getafe no terceiro dia da LaLiga realizado no final de agosto de 2021, um evento “inusitado e bastante excepcional”, segundo fontes da entidade. Yulimar pulou em campo com metal no pescoço, recebeu aplausos da torcida em Camp Nou e assistiu ao jogo do palco acompanhado pela presidente Joan Laporta, que lhe deu uma camisa comemorativa com seu nome e a marca que ganhou no Japão (15,67). Depois de ser proclamada em Belgrado pela terceira vez campeã mundial de salto triplo indoor, um feito sem precedentes, com um novo recorde mundial de 15,74, em Barcelona eles estão convencidos de que Rojas se tornará a primeira mulher a ultrapassar os 16 metros. “Ela é uma atleta que começou a jogar vôlei, depois tentou saltos em altura e agora é campeã olímpica de salto triplo. Tem genética especial e certamente chegará a 16 metros”, prevê Egido. Embora isso não aconteça, Rojas, que renova seu vínculo ano após ano com a seção de atletismo do Barcelona, continuará usando o barça quando competir na Espanha. E o fará, segundo Egido, com a mesma atitude que demonstrou desde que ingressou na entidade, em 2016. “Ela está sempre feliz e feliz em competir conosco e se dá muito bem com todos os seus companheiros de equipe”, revela o delegado do Barça. O dinheiro é o mínimo disso. CHEFE vmc/og