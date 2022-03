YouTube comemora 10 anos no Perú com as melhores peças de Gianluca Lapadula

Em 27 de março de 2012, o Google anunciou a chegada do YouTube ao Perú sem imaginar que, 10 anos depois, ele se tornaria a plataforma de vídeo gratuita que os peruanos mais sentiriam falta se deixasse de existir. Hoje, essa plataforma não é apenas responsável por fornecer entretenimento com a quantidade infinita de conteúdo que abriga, mas também é um dos principais cenários em que a comunidade pode se distrair ao alcance de um clique.

Em meio a essas comemorações de aniversário, a plataforma apresentou uma releitura dos vídeos mais assistidos no ano passado. Um fato que chamou nossa atenção é que entre as memórias do YouTube peruano está Gianluca Lapadula, um dos novos talentos da seleção peruana que teve impacto no país, tornando-se um dos mais queridos da equipe liderada por Ricardo Gareca.

O popular 'Lapagol' aparece em uma lista dos vídeos mais assistidos, destacando suas melhores jogadas nas partidas pelas eliminatórias sul-americanas, uma temporada decisiva para o Perú atingir uma cota e pisar na Copa do Mundo Qatar 2022.

VÍDEO VIRAL DE LAPADULA

No ranking compartilhado pelo YouTube, o vídeo que leva o nome Gianluca Lapadula x Equador: suas melhores jogadas da vitória em Quito | Qatar 2022 Qualifiers. Isso foi publicado pelo canal Movistar Deportes em junho de 2021. Até o momento, esta compilação do jogador adicionou mais de 5.345.410 visualizações.

Gianluca Lapadula será o '9' da seleção peruana contra o Uruguai para as eliminatórias. (Foto: FPF).

VÍDEOS MAIS POPULARES NO BRASIL

Essa lista oficial reúne os melhores conteúdos que tiveram maior alcance de janeiro a dezembro de 2021.

1. Série Mundial Free Fire 2021 - FINALES | Garena Free Fire

2. Eu não sou Fernanfloo - Omegle

3. Milena Warthon convenceu os quatro treinadores com seu pop andino - La Voz Perú

4. Luz de Luna: Luz teve sua primeira apresentação musical | Capítulo 14

5. Não consigo encontrar a Kima. Brincadeira com meu marido #CumpleelretoKIM5 | Kimberly Loaiza

Você quer ver mais novidades? Você pode estar interessado nos 10 youtubers peruanos com mais assinantes - classificando o YouTube Perú

6. O jogo Squid | Nos bastidores | Netflix

7. Mike gasta todo o diamante Raptor | MINECRAFT ANIMATION

8. Gianluca Lapadula x Equador: suas melhores jogadas desde a vitória em Quito | Qualificatórias Catar 2022

9. Seus órgãos quando você está grávida | Casi Creativo

10. Eliminatórias Sul-Americanas | Perú 2-0 Chile | Data: 11

OS VÍDEOS MAIS POPULARES DOS ÚLTIMOS ANOS NO PERÚ

2020 - Quarenta - Cholo Juanito e Richard Douglas//março Perú 2020

2019 - O Valor da Verdade por Pedro Moral - 30 de março de 2019 - Programa Completo

2018 - MOR /VÍDEO MUSICAL - Ami Rodriguez Ft. Sofia Castro

CURIOSIDADES SOBRE YOUTUBE PERÚ

- O YouTube é a plataforma de vídeo gratuita que os usuários peruanos mais sentiriam falta se deixasse de existir

- No Perú, 56% consideram que encontram conteúdo exclusivo no YouTube que não conseguem encontrar em outra plataforma

- 67% das pessoas pesquisadas no Perú disseram que o YouTube oferece conteúdo de alto valor.

- 81% dos usuários do YouTube no Perú disseram que, graças ao conteúdo da plataforma, aprenderam algo novo.

- 50% das pessoas pesquisadas no Perú disseram que o conteúdo que encontram no YouTube as ajuda a tomar decisões de compra.

- No Perú, mais de 1.600 canais têm mais de 100.000 assinantes, um aumento de 35% ano após ano.

- Em abril de 2021, o YouTube alcançou mais de 11 milhões de usuários com mais de 18 anos no país.

- O tempo de visualização do YouTube no Perú cresceu mais de 10% ano a ano.

