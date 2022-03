Um adolescente morre após cair de uma atração do parque de Orlando

Miami, 25 Mar Um adolescente de 14 anos morreu na noite de quinta-feira após cair de uma atração em um parque de diversões em Orlando, no centro da cidade (Flórida), disseram autoridades locais. O incidente ocorreu no ICON Park, localizado no distrito turístico de Orlando, e depois de ser tratado no local o jovem foi levado para um hospital, onde mais tarde morreu devido aos ferimentos, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange. As autoridades não revelaram a identidade do falecido ou outros detalhes do incidente, cuja investigação está em fase inicial, como disseram esta sexta-feira em comunicado. O adolescente caiu da atração Orlando Free Fall, que começou a operar desde dezembro do ano passado e é promovida como a torre de queda livre mais alta do mundo. A mídia local faz alusão a vídeos que circulam nas redes sociais, nos quais os passageiros da atração são supostamente ouvidos falando sobre a segurança dos assentos, após o que a máquina começa a mover as pessoas para cima. John Stine, diretor de vendas e marketing do Slingshot Group, empresa proprietária da atração, lamentou o evento e observou que eles estão cooperando com as autoridades. “Operamos a viagem com todas as precauções de segurança em mente. Tudo está no lugar e é por isso que estamos fazendo essa investigação”, disse Stine, de acordo com a subsidiária de Orlando da Fox News. Orlando Free Fall, 430 pés (131 metros) de altura, pode acomodar até 30 pessoas, que são levantadas e depois liberadas em uma queda livre de mais de 75 milhas por hora (120 km/h) de velocidade, conforme descrito no site do parque. A atração, como o vizinho Orlando Sling Shot, ambos de propriedade do Slingshot Group, estão fechados indefinidamente dentro do parque enquanto a investigação continua. Conforme relatado pelo canal local WKMG, em setembro de 2020, um homem de 21 anos morreu após cair da atração StarFlyer do ICON Park enquanto realizava uma inspeção de segurança a cerca de 70 metros de altura. CHEFE lce/abm