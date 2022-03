UE e EUA chegam a acordo para transferir dados garantindo privacidade

Bruxelas, 25 Mar A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo para poder transferir dados pessoais entre os dois blocos novamente, anunciou sexta-feira o presidente dos EUA, Joe Biden. “Hoje chegamos a um acordo sem precedentes sobre a proteção da privacidade de dados e a segurança dos nossos cidadãos”, anunciou o presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma aparição em Bruxelas ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. A transferência de dados entre a UE e os Estados Unidos foi suspensa em 2020, quando o Tribunal de Justiça da UE anulou o acordo anterior, considerando que Washington não garantiu a privacidade dos dados dos cidadãos europeus. O acordo “permitirá o fluxo de dados entre a UE e os EUA. De forma previsível e confiável, equilibrando segurança, direitos de privacidade e proteção de dados”, disse Von der Leyen. Segundo Biden, o fato de a UE permitir novamente a transferência de dados pessoais entre empresas de ambos os lados do Atlântico terá um impacto de US $7,1 trilhões (cerca de 6,45 bilhões de euros). Bruxelas e Washington negociam um novo acordo há dois anos desde que a justiça europeia suspendeu o anterior, na sequência da denúncia que o advogado austríaco Max Schrems apresentou contra o Facebook (agora Meta), alegando que as leis norte-americanas não ofereciam a mesma proteção que a Proteção Geral de Dados da UE Regulamentação. De fato, em seu último relatório anual, a empresa de Mark Zuckerberg ameaçou deixar o mercado da UE se ambos os blocos não conseguissem chegar a um acordo para permitir a transferência de dados novamente. Biden e Von der Leyen anunciaram o pacto na mesma audiência em que revelaram que os EUA vão aumentar o envio de gás natural liquefeito para a UE em dois terços, como forma de ajudar o bloco comunitário a quebrar a sua dependência do gás russo. O presidente norte-americano equacionou o acordo que Washington e Bruxelas já chegaram para acabar com a disputa entre a Boeing e a Airbus e a eliminação das tarifas sobre metal e aço. CHEFE drs/gato/jgb (foto) (vídeo) (Mais informações sobre a União Europeia em euroefe.euractiv.es)