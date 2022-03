UA aplaude trégua humanitária na Etiópia e compromisso com um cessar-fogo

Adis Abeba, 25 Mar A União Africana (UA) aplaudiu esta sexta-feira o anúncio do Governo etíope de uma “trégua humanitária indefinida” e o compromisso dos rebeldes na região norte do Tigre com uma “cessação das hostilidades” caso essa ajuda chegue. “O presidente da Comissão (Secretariado) da UA, Moussa Faki Mahamat, saúda a declaração de uma trégua humanitária indefinida (...) em um esforço para acelerar a tão necessária prestação de ajuda humanitária ao povo da região do Tigre”, disse a UA em um comunicado. “(Mahamat) também saúda o anúncio do governo regional de Tigre de se comprometer a observar essa trégua humanitária e sua declaração de cessação imediata das hostilidades”, acrescentou o documento. Nesse cenário, Mahamat apelou à comunidade doadora e às agências humanitárias para que redobrem seus esforços “para aliviar a terrível situação humanitária no Tigre e em todas as regiões (afetadas pela guerra), incluindo Amhara e Afar”. Da mesma forma, o presidente da Comissão da UA e ex-primeiro-ministro do Chade continuou a defender um diálogo entre todas as partes para chegar a acordo sobre “um cessar-fogo abrangente”. Esta mensagem surgiu depois de o Governo etíope ter declarado na quinta-feira uma “trégua humanitária indefinida” com efeitos imediatos no norte do país, após meses de um “bloqueio de facto” na região, conforme denunciado pelas Nações Unidas. “Esta decisão é tomada para garantir o livre fluxo de ajuda humanitária de emergência para todos aqueles que precisam”, disse o governo etíope. Por seu lado, os rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigre (FPLT) anunciaram esta sexta-feira o seu compromisso com a “cessação das hostilidades” na guerra que travam contra o Governo etíope desde novembro de 2020. “Se surgirem as circunstâncias certas para que nosso povo receba o nível de assistência humanitária proporcional às necessidades no terreno e dentro de um prazo razoável, o Governo do Tigre está empenhado em implementar uma cessação das hostilidades com efeito imediato”, disse a FPLT em comunicado divulgado este manhã. A guerra eclodiu em 4 de novembro de 2020, quando o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenou uma ofensiva contra a FPLT — o partido que governava a região — em retaliação a um ataque a uma base militar federal em Tigre e após uma escalada de tensões políticas. De acordo com a ONU, cerca de 5,2 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em Tigre e nas regiões vizinhas de Amhara e Afar. Milhares de pessoas também morreram e cerca de dois milhões tiveram que deixar suas casas devido à violência. CHEFE já-pm/pa/ig