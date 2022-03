Terremoto de magnitude 5.1 em Arequipa, uma das áreas mais sísmicas do Perú

Lima, 24 Mar Um terremoto de magnitude 5.1 sacudiu nesta quinta-feira a cidade andina de Cabanaconde, província de Caylloma, na região de Arequipa, sul do Perú, sem nenhum dano pessoal ou material relatado até o momento. O movimento telúrico ocorreu às 1956 horas locais (24,56 GMT) com um epicentro 11 quilômetros a sudeste de Cabanaconde, a uma profundidade de 130 quilômetros, conforme relatado pelo Instituto Geofísico do Perú (IGP). O terremoto foi sentido com uma intensidade III em Cabanaconde, que pertence a uma das regiões mais sísmicas do país. Oito dias atrás, Caylloma foi abalada por uma sucessão de 19 terremotos em um dia, o mais forte de magnitude 5.5, que deixou cem casas enterradas porque a maioria foi construída com tijolos de barro. O prefeito do distrito de Maca, Sixto Rojas, lamentou que a igreja local, que era sua herança cultural, também tinha rachado e eles estavam esperando a ajuda do governo regional para ajudar as famílias afetadas. O Perú está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde 80% da atividade sísmica global ocorre. CHEFE mmr/rrt