Tabela de classificação Liga 1 Apertura Torneio Data 8 San Martín vs Binacional resultados programação

Classificação: Nesta sexta-feira, 25 de março, a partida pendente foi disputada para a primeira data do Torneio Apertura entre Binacional e Universidad San Martín. Foi assim que a classificação do campeonato peruano mudou.

No estádio da Universidade de San Marcos, o clube Binacional venceu por 1-0 contra o San Martín com gol do atacante Janio Pósito nos descontos das partidas (90+1).

Binacional somou sua terceira vitória consecutiva no Torneio Apertura, subiu para o segundo lugar na classificação e ficou um ponto atrás do líder do Deportivo Municipal. Por sua parte, San Martín conquistou três pontos no último lugar na tabela da Liga 1 e acumulou cinco derrotas consecutivas.

No reinício da Liga 1 após a última data da última data das Qualificatórias do Qatar 2022, a Binacional enfrentará os Sport Boys no Estádio Miguel Grau, em Callao, para a oitava jornada. Por sua vez, o San Martín enfrentará o Sporting Cristal no estádio Alberto Gallardo.

O Alianza Lima joga contra o Sport Huancayo após completar sua data de pausa na Liga 1. Os azuis e brancos aspiram a quebrar a má sequência de três derrotas seguidas para Alianza Atlético, Sporting Cristal e Melgar, que o relegaram para o 15º lugar na tabela.

O Universitario de Deportes enfrenta o ADT de Tarma no estádio Monumental de Ate. Os cremes marcaram apenas um ponto em nove possíveis nas últimas três datas. Ele perdeu para Municipal e Binacional, e também empatou com Cienciano.

O líder da Liga 1, Municipal é medido contra o Alianza Atlético como visitante e coloca a liderança em jogo. O 'Gale' de Sullana marcha em terceiro lugar na tabela.

LEAGUE 1 APERTURA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO

Tabela de classificação do Torneio Apertura da Liga 1

AGENDA PARA A DATA 8 DA LIGA 1

Sexta, abril 1

Sporting Cristal x San Martin (13h15 | Estádio Alberto Gallardo)

Ayacucho FC vs UTC (15h30 | Estádio da Cidade de Cumana)

Sport Huancayo x Alianza Lima (19:00 | Estádio IPD Huancayo)

Sábado, 2 de abril

Sport Boys x Binacional (11:00 | Estádio Miguel Grau del Callao)

Alianza Atlético x Municipal (13h15 | Estádio Melanio Coloma)

Melgar x Carlos Stein (15h30 | Estádio Monumental da UNSA)

Domingo, 3 de abril

Atlético Grau x Cienciano (15h00 | Estádio Francisco Mendoza Pizarro)

Universidade vs ADT (15h30 | Estádio Monumental)

Carlos A. Mannucci x Cesar Vallejo (18h30 | Estádio Mansiche)

Academia Resto Cantolao.

Calendário da Liga 1: Data 8 do Torneio Apertura (Foto: Liga 1)

