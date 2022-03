Suarez após a vitória da Costa Rica sobre o Canadá: “Eu tiro o chapéu”

San Jose, 24 Mar Costa Rica treinador colombiano Luis Fernando Suarez estava orgulhoso do desempenho de sua equipe na vitória de quinta-feira por 1 a 0 contra o Canadá e disse que “tira o chapéu” para a resposta dos futebolistas na eliminatória para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. “Tem sido muito estressante, mas me enche de orgulho que, apesar das situações pessimistas de muitas pessoas, o grupo sempre esteve lá e quis avançar. Eu tiro meu chapéu com esses jogadores que lidaram com tanta pressão e responderam bem”, disse Suarez na coletiva de imprensa após a partida. A Costa Rica registrou um péssimo começo de empate, mas ganhou 13 dos últimos 15 pontos e não sofreu gols nos últimos 4 jogos, o que lhe permitiu entrar na zona dos playoffs com duas rodadas restantes antes do final da final octogonal da Concacaf. “Estou profundamente orgulhoso de poder liderar esse grupo de seres humanos muito especiais. Eles não são apenas bons jogadores, são pessoas que valem a pena estar com eles mesmo por um tempo”, disse o treinador. O treinador disse que a vitória de quinta-feira, com a qual a Costa Rica terminou com o Canadá invicto, “demonstra o caráter dos jogadores e o desejo de representar bem o país” e apreciou que foi uma vitória sobre “a melhor seleção nacional desta vez na Concacaf”. Suarez descreveu como “espetacular” a atmosfera gerada pelos 35.000 torcedores que encheram o Estádio Nacional de San Jose nesta quinta-feira e disse que essa vibração positiva deve ser sentida à distância na partida do próximo domingo em El Salvador. “Se conseguirmos 13 dos últimos 15 pontos, temos que terminar bem. Quero que o jogador saiba que é preciso muito estresse para se classificar para a Copa do Mundo. Você tem que estar bem preparado”, disse Suarez. Faltando dois dias para jogar, o Canadá lidera com 25 pontos, seguido pelos Estados Unidos e México, ambos com 22 pontos, enquanto a Costa Rica está na zona de play-off com 19 pontos, à frente do Panamá (18) e dos já eliminados El Salvador (10), Jamaica (8) e Honduras (4). CHEFE dmm/ga