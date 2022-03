Prisão para falso promotor que teria participado do sequestro de um comerciante em Medellín

A Procuradoria-Geral da República anunciou esta quinta-feira, 24 de março, que Ana Lucía Gómez Tuhirán recebeu uma medida de garantia em um centro prisional; o investigador do Sijin da Polícia Nacional, Jhon Javer Ortega Gómez Gómez e o particular Juan David Gómez Ramos, supostamente envolvidos no sequestro de um comerciante no bairro de El Poblado, em Medellín.

As informações da acusação também indicaram que as tarefas investigativas realizadas com o apoio de Dijin e do CTI revelaram que em 4 de agosto de 2021, Ortega Gómez, aparentemente, por um contrato de investimento entregou 78 milhões de pesos a um comerciante para a venda de ouro.

Também foi detalhado que o documento acima mencionado concordou com um período de 6 meses e fixou um pagamento mensal de juros equivalente a 5 por cento. No entanto, no final do mesmo mês, os réus teriam mantido o comerciante por duas horas e meia em seu escritório para, aparentemente, pressionar o retorno imediato do dinheiro investido.

As investigações também revelaram que, no mesmo local, teriam apreendido 14 milhões de pesos em dinheiro, uma quantia que, segundo o falso funcionário do Ministério Público, permaneceria em cadeia de custódia até que ela pagasse o investimento milionário completo.

“Os investigadores estabeleceram que, enquanto o patrulheiro estava guardando a vítima, para que ele não usasse seu telefone celular; Gómez Tuhirán teria constrangido a vítima a realizar a transferência de uma van avaliada em mais de 90 milhões de pesos. Tudo isso em troca de não dar efeito a um suposto mandado de prisão que pelo crime de fraude, supostamente, seria contra o comerciante”, disse o Ministério Público.

Da mesma forma, ele garantiu que, de acordo com a investigação, um dia após a detenção ilegal, a vítima foi convocada a um notário em Medellín para autenticar a transferência do carro e modificar o contrato acima mencionado, para uma nota de pagamento imediata.

Deve-se dizer que o material probatório obtido pelo Ministério Público levou à inferência de que Gómez Tuhirán teria fingido ser promotor em outras ocasiões. Outra das revelações da entidade no caso foi que a falsa funcionária alegou ter relações estreitas com policiais seniores em Medellín e na capital da República, mas também disse que estava realizando outras atividades ilegais na companhia do barco-patrulha da Polícia Nacional.

Os réus foram presos em 16 de março e não aceitaram as acusações acusadas como alegadamente responsáveis por sequestro extorsivo, crime agravado concerto, roubo qualificado, investidura ou acusação simulada e falsidade em documentos públicos e privados e abuso de serviço público.

Em outras notícias judiciais na capital de Antioquia, também foi noticiado que, em 23 de março, o Ministério Público obteve uma medida de segurança em um centro de detenção contra um estrangeiro de 31 anos supostamente responsável por tentativa de extorsão agravada, acusação que não foi aceita.

De acordo com a denúncia feita por uma mulher, também estrangeira; a suposta pessoa, de 20 anos, teria exigido que ela pagasse 500.000 pesos em troca de não enviar sua família ou postar um vídeo íntimo nas redes sociais.

O réu foi capturado em 17 de março no bairro Manrique de Medellín pelo Gaula da Polícia Nacional.

