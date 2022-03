Piso 21 e o rapper Ñejo juntam-se às suas vozes no single “Salvavidas”

Miami, 25 Mar O grupo colombiano Piso 21 e o porto-riquenho Ñejo juntaram suas vozes no single “Salvavidas”, uma música que reflete uma “sinergia musical” que combina os “estilos e sons” de ambos os lados, informou o selo Warner Music Latina nesta sexta-feira. O som de “Salvavidas” contém “o equilíbrio perfeito entre o pop que convida para a festa pela mão do urbano que inevitavelmente põe nosso corpo para dançar”, descreveu a gravadora. O novo single é lançado com um videoclipe gravado nas “praias paradisíacas” da cidade de Santa Marta, no Caribe colombiano. A colaboração entre Piso 21 e Ñejo, amigos há algum tempo, disparou depois que o porto-riquenho escreveu um verso e os enviou para o grupo pop. Os colombianos estão fazendo uma nova colaboração em sua carreira, durante a qual uniram forças com artistas como Pablo Alborán, The Black Eyed Peas, Christian Nodal e Maluma, entre outros. De acordo com a Warner Music Latina, com sede em Miami (EUA), o Piso 21 está se preparando para oferecer “performances em diferentes partes do mundo, cujas datas serão anunciadas em breve”. Os artistas de Medellín lançaram em março de 2021 seu terceiro álbum de estúdio, “Love in the Times of Perreo”, do qual singles como “Dulcecitos” (com Zion e Lennox), “Pa 'Olvidarme de Ella” (com Christian Nodal) e “Cuando Estás Tú” (com Sofía Reyes) foram lançados.