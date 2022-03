Os testes da Covid não são mais gratuitos para pessoas sem seguro saúde nos EUA

Washington, 25 Mar Os testes Covid-19 não são mais gratuitos a partir desta sexta-feira para pessoas sem plano de saúde nos Estados Unidos, já que os fundos que o governo federal alocou durante a pandemia foram gastos para cobrir essas despesas. O fim dos fundos — cuja renovação está paralisada no Congresso e parece não ter sucesso — chega num momento em que os Estados Unidos caminham para a quase normalidade, com o número de novos casos e mortes a diminuir significativamente. Mesmo assim, apenas 65,2% da população está totalmente vacinada e, após dois anos de pandemia, os EUA são o país com mais mortes por covid-19. Aqueles que não têm seguro de saúde - cerca de 30 milhões de pessoas, de acordo com as estimativas do Centers for Disease Control (CDC) - agora terão que desembolsar valores que variam de $90 a $150 por teste. De acordo com a Efe o chefe de operações do laboratório especializado em covid-19 911 Covid Testing, Steve Farzam, um teste rápido de antígeno custa 95 dólares, e os resultados estão normalmente disponíveis 15 minutos após o teste. “Administramos quase 100.000 testes cobiçosos a pessoas sem seguro saúde na área de Los Angeles desde o início da pandemia, e não poderia haver pior momento para cortar esse serviço”, explicou Farzam, que pediu aos legisladores que mantenham a provisão de recursos. Outras clínicas localizadas em bairros onde vive um grande número de pessoas com recursos limitados, como a THE Clinic, localizada no bairro mais hispânico de Lennox, em Los Angeles, continuarão a oferecer testes gratuitos aos residentes, independentemente de seu status de imigração e se eles estão segurados ou não. CHEFE arco/cópia