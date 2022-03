Os EUA alertaram que o maior número de agentes de inteligência russos está no México

O chefe do Comando Norte dos EUA alertou para a presença significativa de pessoal da inteligência russa no México, observando sua “preocupação” com os esforços da China e da Rússia para influenciar a região das Américas.

Glen VanHerck, que atua como líder do Comando Norte dos EUA, compareceu perante o Senado dos EUA para pedir mais orçamento e explicou as estratégias russas.

O general sênior dos EUA, que também chefia o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, disse que existem atores “muito agressivos e ativos” na área da América do Norte e do Caribe, e mencionou especificamente o México e as Bahamas.

Ele se referiu especificamente à organização de inteligência russa GRU REUTERS/Elizabeth Frantz/Foto de arquivo

Na quinta-feira, o chefe dos EUA. O Comando Norte, general Glen VanHerck, alertou os senadores norte-americanos de que a Rússia tem seu maior grupo de agentes de inteligência no México de tudo o que implantou no mundo.

Foi durante sua audiência mais recente com o Comitê das Forças Armadas do Senado dos Estados Unidos que a principal organização de inteligência da Rússia, Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie, ou GRU por sua sigla, busca influenciar dentro dos Estados Unidos; o Departamento Central de Inteligência é o militar serviço de inteligência disponível para as Forças Armadas da Federação Russa.

Para isso, disse ele, pessoal de inteligência da Rússia teria se estabelecido no México, supostamente tornando-o o país com o maior número de membros do GRU na fronteira com os EUA, disse Glen VanHerck.

“Eu gostaria de salientar que a maioria dos membros da GRU no mundo está no México no momento. Esses são o pessoal da inteligência russa. E eles ficam de olho em suas oportunidades de influência nos Estados Unidos.”

O general revelou que o México abriga o maior número de agentes russos (Foto: EFE/Joebeth Terriquez)

VanHerck acusou a Rússia e a China de espalhar desinformação e de semear “divisão e discórdia interna” com a intenção de minar os fundamentos da democracia e das democracias americanas em todo o mundo.

Chefe do Comando Sul Laura Richardson, que também testemunhou quinta-feira perante o Comitê de Serviços Armados do Senado, concordou com a avaliação de VanHerck.

“Estou no comando há quase cinco meses e o que mais me impressionou é até que ponto a China e a Rússia estão expandindo agressivamente sua influência em nosso bairro”, disse.

Richardson, que está no comando das operações militares dos EUA no Caribe, América Central e do Sul, reiterou suas recentes afirmações de que, sem a liderança dos EUA e algum investimento, “a influência negativa da China nesta região poderia em breve se assemelhar à influência predatória que o país agora tem na África”.

“Sejamos claros: a China não investe, extrai”, frisou.

Ele acrescentou que suas “maiores preocupações estratégicas” são manter o Canal do Panamá e o Estreito de Magalhães livres e abertos, no ambiente do qual ele disse que havia projetos chineses.

O general garantiu que é uma questão de influência em seu território. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Recentemente, deputados mexicanos, especificamente da bancada do Movimento Nacional de Regeneração, informaram sobre a instalação de um grupo de amizade México-Rússia que foi finalmente finalizado com o apoio de aliados.

No entanto, Ken Salazar, embaixador dos EUA no México, garantiu que “nunca pode acontecer” que México e Rússia tenham uma relação próxima, por causa de a invasão perpetrada pelo exército russo em território ucraniano.

Isso se deve à recepção dos deputados mexicanos ao embaixador russo no México, Viktor Koronelli, em 23 de março na Câmara para estabelecer o grupo de amizade México-Rússia.

(Foto: Reuters/Gustavo Graf)

Além disso, ele lembrou a aliança que o México e os Estados Unidos teriam demonstrado durante a Segunda Guerra Mundial contra o regime de Adolf Hitler na Alemanha, e fez um apelo urgente para estender essa união.

“Quando uma família é atacada, a família se junta. Aqui falamos sobre o grupo de amizade. Não pode haver diferença, temos que fazer o que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial”, concluiu.

*Com informações da AFP

