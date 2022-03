Organizações jornalísticas rejeitam julgamentos contra a imprensa nicaraguense

Manágua, 25 Mar Um grupo da 18 organizações jornalísticas da América Latina rejeitou julgamentos que levaram a sentenças de prisão entre sete e 13 anos de prisão para jornalistas e trabalhadores da mídia na Nicarágua e pediram à comunidade internacional que emitisse “sua sentença mais severa. ” para esses eventos. “As organizações abaixo assinadas rejeitam a farsa legal pela qual a Justiça nicaraguense condenou ex-trabalhadores da extinta Fundação Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), o gerente geral da La Prensa e jornalistas independentes da Nicarágua a entre sete e 13 anos de prisão”, disseram os grupos. Entre as organizações signatárias estão a Associação Mundial de Radiodifusores Comunitários (AMARC), o Artigo 19, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Associação Nacional de Imprensa Bolívia, a Associação de Jornalistas de El Salvador, o Comitê para a Liberdade de Expressão, o Centro de Arquivos e Acesso à Informação, Espaço Público, Intercâmbio Internacional pela Liberdade de Expressão e Instituto de Imprensa e Liberdade de Expressão. Há também o Instituto Internacional de Raça, Igualdade e Direitos Humanos, o Instituto Demos, o Instituto Cubano para a Liberdade de Expressão e de Imprensa, o Instituto Peruano de Imprensa e Sociedade, o Instituto Venezuelano de Imprensa e Sociedade, Fundamedios, o Fórum Argentino de Jornalismo e Voices del Sur. As organizações pediram que “a comunidade internacional, os governos do hemisfério, emitam sua condenação mais severa à violação sistemática dos direitos humanos e implementem todas as medidas à sua disposição para garantir que os presos políticos na Nicarágua sejam libertados”. Entre os que foram condenados está Cristiana Chamorro Barrios, filha da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro, que foi capturada em junho passado depois de anunciar seu interesse em competir com o presidente Daniel Ortega nas eleições de novembro. Nessas eleições, Ortega foi reeleito para seu quinto mandato, quarto consecutivo e segundo com a esposa, Rosario Murillo, como vice-presidente, com sete dos candidatos na prisão. Também defendido pelo gerente geral do jornal La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, o diretor da La Prensa Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex-funcionários da FVBCH Marcos Fletes e Walter Gómez, o maestro do ex-presidente da Fundação, Pedro Vásquez, jornalistas Miguel Mendoza e Miguel Mora e o comentarista político Jaime Arellano. Os arguidos mantiveram a inocência, enquanto as suas defesas sustentam que se trata de anulações, porque o devido processo legal não foi respeitado e os direitos dos acusados foram violados, que fazem parte de uma lista de mais de 40 pessoas capturadas em 2021, em meio a uma onda de detenções de líderes da oposição, críticos da Ortega e profissionais independentes, antes das eleições de novembro. De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), há pelo menos 179 “presos políticos” na Nicarágua. “Rejeitamos categoricamente essas sentenças e as proferidas contra outros presos políticos detidos pelo regime de Daniel Ortega e Rosario Murillo”, disseram as organizações. “Consideramos o Estado da Nicarágua responsável pela vida e integridade dos prisioneiros de consciência e exigimos sua libertação imediata, a cessação de sua criminalização e a revogação de todas as sentenças proferidas contra eles, pelo simples fato de exercer seu direito à liberdade de expressão”, eles adicionado. Ortega classificou oponentes presos e julgados como “traidores da pátria”, “criminosos” e “filhos da mãe dos imperialistas ianques”. CHEFE wpr/av/dmt