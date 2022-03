ONU: Vítimas civis e destruição na Ucrânia apontam para crimes de guerra

Genebra, 25 Mar O alto número de vítimas civis e a extensão da destruição da infraestrutura civil na guerra na Ucrânia indicam que o Direito Internacional Humanitário foi violado e crimes de guerra cometidos, o representante do Escritório de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia disse hoje. “A magnitude das vítimas civis, bem como os danos a objetos civis, sugerem fortemente a violação do Direito Internacional Humanitário em ataques indiscriminados”, disse a representante da agência, Matilda Bogner, por videoconferência da Ucrânia. Na guerra na Ucrânia, armas explosivas de amplo impacto estão sendo usadas em áreas povoadas e próximas a elas, enquanto edifícios residenciais e administrativos, bem como instalações médicas, educacionais, sistemas elétricos e estações de bombeamento de água potável “foram destruídos em grande escala, com efeitos desastrosos sobre civis”. Tudo isso indica que “os princípios de distinção e proporcionalidade” estão sendo violados, bem como a proibição de ataques indiscriminados e a regra básica de tomar todas as precauções possíveis para evitar que isso aconteça. Bogner também disse que, desde o início da guerra, a ONU recebeu relatos do assassinato a tiros “sem aviso” das forças russas contra civis quando tentaram fugir em seus carros, bem como de participantes de manifestações pacíficas contra a guerra. Além disso, o Escritório de Direitos Humanos da ONU tem relatos da detenção arbitrária e desaparecimento de 22 funcionários ucranianos em regiões sob controle russo, dos quais treze são conhecidos por terem sido libertados. Da mesma forma, quinze jornalistas e ativistas que se opuseram à guerra foram presos em Kiev e em outras cidades ucranianas. “Estamos tentando verificar se cinco dos jornalistas e três dos ativistas foram libertados. O paradeiro do resto dos indivíduos permanece desconhecido”, disse. CHEFE é/fp