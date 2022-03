Olegario Sierra, o “Negro”: o operador Los Zetas conseguiu uma redução em sua sentença

Nesta sexta-feira, o operador do cartel Los Zetas, Olegario Sierra Juárez, vulgo Black e/ou Negro, foi condenado a 32 anos de prisão.

Sierra Juárez, que começou como assassino no cartel de la láltima e se tornou chefe da praça no município de Cárdenas, em San Luis Potosí, já havia sido condenado em fevereiro do ano passado; no entanto, conseguiu uma reversão de sua sentença e ordenou que o procedimento fosse restabelecido.

Esse criminoso é apontado pelos crimes do crime organizado, armazenamento de armas de fogo, posse de cartuchos para armas e comercialização de cocaína e maconha.

Em 2012, El Negro foi preso junto com Uriel Antonio Maldonado Ramírez no quilômetro 092+700 da Estrada Nacional (79) Tampico-Sánchez Román, no município de San Luis Potosí.

Durante a operação de captura, a Polícia Federal e a Secretaria de Defesa Nacional garantiram a eles uma pistola de 0,38 milímetros, cartuchos de calibre 223,8 milímetros, cartuchos de calibre 10.223 milímetros e drogas, de acordo com informações da Procuradoria-Geral da República.

Naquela época, ele foi internado no Centro Prisional Estadual de La Pila, em San Luis Potosí, e no ano seguinte a SEIDO completou um novo mandado de prisão pelos crimes pelos quais agora foi condenado.

