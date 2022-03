O verdadeiro santo padroeiro de 'Checo' Pérez

Cidade do México, 25 Mar O mexicano Sergio 'Checo' Pérez é um ativo da Red Bull na Fórmula 1. Ele tem um salário de 8 milhões de dólares por ano (7,25 milhões de euros). No México, sua imagem é ouro moído. Ele é embaixador de uma tequila “ultra-premium”. Sem televisão, só redes. Entre Twitter, Instagram e YouTube, mais de 6 milhões de seguidores são leais ao 'tcheco'. Por que as marcas apostam no Checo Pérez no México? O que você está procurando em um dos pilotos da moda da F1? Allie Bostwick, Diretora Global de Comunicação, Cultura e Parcerias da Tequila Patrón, foi contratada para apresentar 'Checo' como embaixadora da bebida no lançamento da campanha em Los Angeles. “Nossa colaboração com a Checo Pérez celebra dois ícones que acreditam no trabalho árduo, na força da comunidade e na inovação. Checo define o padrão de excelência por ser um mestre de seu ofício, cuja paixão o leva à grandeza e aos poderosos resultados que alcançou”, explica a porta-voz da empresa. Bostwick acredita que a aliança representa o orgulho dos mexicanos e busca se conectar com pessoas apaixonadas e destemidas. “Com aqueles consumidores que apreciam o que é feito com dedicação e atenção aos detalhes, conseguindo assim um produto único da mais alta qualidade”, que é produzido exclusivamente nas Terras Altas de Jalisco, México, sempre em pequenas quantidades e com o mesmo processo artesanal. No momento, a campanha não inclui espaços na televisão, no entanto, 'Checo' Pérez será seu embaixador nos próximos dois anos e, durante esse período, haverá diferentes momentos e formatos. O corajoso cavaleiro do Tapatio é um exemplo de superação. Quando jovem, ele emigrou para a Europa e às vezes dormia em sacos em algum lugar da Alemanha. Ele levou uma pedra para conquistar um lugar na Fórmula 1, na qual foi reconhecido em 2021, ao ocupar um lugar na equipe da Red Bull com o holandês Max Verstappen, campeão mundial na temporada passada. Na tarefa sempre difícil de ser cúmplice do piloto da Holanda, Perez não estava desafinado na temporada passada. Ele venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão e ficou em terceiro lugar em quatro outras competições de circuito, incluindo o Grande Prêmio do México, no qual ele foi celebrado como um herói. Na última corrida, em Abu Dhabi, ele foi fundamental para impedir o britânico Lewis Hamilton de chegar seu companheiro de equipe. Ele terminou em quarto lugar na classificação de pilotos e junto com Verstappen foi vice-campeão no campeonato mundial de construtores. Esse alto nível o levou a ganhar a renovação para esta temporada com uma equipe da Red Bull que coleta 8 milhões de dólares por ano. Seu parceiro Max, recém-reformado até 2028, sai até os 35 anos. 'Checo' ocupa metade da tabela no ranking salarial, estava procurando, finalmente, por um carro vencedor e o encontrou. Claro, a vida dele poderia ter sido muito diferente. Ele é um fã renomado do ex-jogador chileno do Real Madrid Iván Zamorano. Ele usa o número 11 em seu capacete porque quando ele começou a andar de kart era o número que seu ídolo usava no Club America. “Eu gostaria de ser banqueiro ou advogado, são profissões que geram muita adrenalina, assim como o mercado de ações”, reconheceu recentemente o de Guadalajara. O nome de Sergio 'Checo' Pérez não está ligado apenas à F1. Pilotos como Jesse Carrasquedo - dentro da academia Pérez - e Rafael Villagómez estão ansiosos para seguir seus passos, mas sua figura vai além disso. Através da Fundação que leva seu nome, criada em 2012, o mexicano ajuda, acima de tudo, um dos setores mais vulneráveis, as crianças. Com o que sua marca representa, Pérez atua como um elo de ligação com instituições e promove projetos e programas de apoio que oferecem oportunidades para menores construírem um futuro melhor além da F1.