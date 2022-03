Redação Esportiva, 25 Mar A segunda sessão de treinamento gratuito para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda da Copa do Mundo de F1, realizada em Jeddah, começou quinze minutos atrasada devido a um incêndio em uma instalação de petróleo perto do circuito urbano, que - na ausência de confirmação - não havia sido descartada foi causado por um ataque. A gerência da corrida se reuniu com as equipes para informá-las da situação e, no momento, os carros já estão rolando em Jeddah.