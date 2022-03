O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode fazer uma aparição na cerimônia do Oscar

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pode fazer uma aparição em vídeo durante a cerimônia do Oscar no próximo domingo, com o objetivo de levar uma mensagem ao mundo sobre a invasão russa da Ucrânia.

Nas últimas semanas já houve tais aparições perante câmaras legislativas como a Commons, no Reino Unido, o Parlamento Europeu em Bruxelas e o Congresso dos Estados Unidos.

De acordo com vários meios de comunicação americanos, como o The New York Post, Z elensky manteve uma série de conversas com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, cujos membros estão debatendo se devem admitir uma breve aparição do presidente.

Volodymir Zelensky falando ao parlamento sueco (Paul WENNERHOLM/TT News Agency/AFP)

Não está claro se ele apareceria ao vivo ou em uma mensagem gravada. A discussão dentro da Academia é se o Oscar deve permanecer apolítico enquanto a invasão russa da Ucrânia continua.

A iniciativa teria vindo da comediante Amy Schumer, que será uma das apresentadoras da cerimônia e que reconheceu ter entrado em contato com a organização do evento para tentar materializar seu projeto. No entanto, ele admitiu que é improvável que sua iniciativa tenha sucesso.

“Sim, eu propus isso. Eu queria encontrar uma maneira de Zelensky aparecer via satélite ou com um discurso pré-gravado, porque o Oscar tem uma audiência milionária em todo o mundo. Eu não teria nenhum problema em fazer algo assim, mas infelizmente não sou eu quem está produzindo a gala”, explicou Schumer durante seu tempo no talk show de seu amigo Drew Barrymore.

Amy Schumer (REUTERS/Jeenah Moon)

O artista também quer destacar o drama humano que emerge de uma invasão russa que já deixou milhares de mortos e milhões de deslocados.

“Acho que há alguma pressão no sentido de que muitos querem que [o evento] seja como um feriado em que todos esquecem o que está acontecendo por uma noite. Mas há tantos olhos e ouvidos na gala do Oscar. Acho que é uma ótima oportunidade para certos comentários serem feitos, piadas que até destacam a imagem atual”, acrescentou Schumer.

A rede ABC, que transmitirá a cerimônia, falou a favor de Zelensky, um ex-ator, fazer uma declaração.

Enquanto isso, há rumores de que quem fará uma declaração é a atriz ucraniana Mila Kunis, que junto com seu marido Ashton Kutcher arrecadou cerca de USD 35 milhões para refugiados ucranianos. Zelensky expressou sua gratidão pelos esforços de Kutcher e Kunis.

Foto de arquivo de Ashton Kutcher e Mila Kunis

Como mostraram avisos como o de Leonardo DiCaprio sobre a crise climática ou a indignação de Joaquin Phoenix com a inseminação artificial do gado, as celebridades raramente têm vergonha de fazer declarações políticas no Oscar, apesar das acusações de hipocrisia.

“Tudo depende de como você aborda o problema”, disse o colunista do Hollywood Reporter Scott Feinberg em entrevista à AFP. “Se parece que eles estão pregando ou instruindo, não vai cair muito bem. Mas se for algo sentido ou com sentimentos, acho que teremos outro resultado”, acrescentou.

