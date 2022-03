O presidente da BlackRock disse que a Rússia foi isolada dos mercados de capitais mundiais

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

O presidente da prestigiada casa de gestão de investimentos dos EUA, Larry Fink, disse que a Rússia foi isolada dos mercados de capitais mundiais, após sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados pela invasão da Ucrânia

Fink também destacou o papel desempenhado pelas empresas internacionais que decidiram deixar a Rússia, como medida de rejeição à decisão de Vladimir Putin.

“ A Rússia tem estado essencialmente isolada dos mercados de capitais globais , demonstrando o compromisso das grandes empresas de operar de forma consistente com valores fundamentais. Isso é um sinal do que podemos alcançar quando as empresas, apoiadas por seus stakeholders, se unem diante da violência e da agressão”, disse o presidente da Blackrock em carta aos acionistas da empresa.

O texto observa que a invasão catalisou nações e governos a se unirem para romper laços financeiros e comerciais com a Rússia.

“Unidos em seu firme compromisso de apoiar o povo ucraniano. Governos de todo o mundo impuseram sanções quase unanimemente, incluindo a medida sem precedentes de proibir o Banco Central Russo de implantar suas reservas cambiais”, explicou Fink.

A BlackRock é uma empresa americana de gestão de investimentos com sede em Nova York.

De acordo com a carta, a BlackRock se comprometeu a contribuir rapidamente com sanções para suspender a compra de títulos russos em suas carteiras ativas ou indexadas.

“Nas últimas semanas, falei com inúmeras partes interessadas, incluindo nossos clientes e funcionários, que estão procurando entender o que poderia ser feito para evitar que o capital seja implantado na Rússia”, diz.

O presidente da empresa acredita que a invasão russa da Ucrânia pôs fim à globalização que o mundo experimentou nas últimas três décadas . Ele acredita que as ramificações do conflito não se limitam à Europa Oriental. Em vez disso, eles se sobrepõem aos da pandemia “que já teve efeitos profundos nas tendências políticas, econômicas e sociais”.

“Já tínhamos visto conectividade entre nações, empresas e até pessoas tensas. Durante dois anos de pandemia, muitas comunidades e pessoas ficaram isoladas e olhando para dentro. Acho que isso exacerbou a polarização e o comportamento extremista que estamos vendo na sociedade atual”, acrescenta.

Ele acredita que o impacto do conflito afetará as próximas décadas “de maneiras que ainda não podemos prever”.

“O brutal ataque da Rússia à Ucrânia interrompeu a ordem mundial que estava em vigor desde o fim da Guerra Fria, há mais de 30 anos. O ataque a uma nação soberana é algo que não vemos na Europa há quase 80 anos, e a maioria de nós nunca imaginou que em nossas vidas veríamos uma guerra como essa travada por uma superpotência nuclear”, acrescenta.

Presidente russo Vladimir Putin

O empresário também expressou seu apoio ao povo ucraniano.

“Falo por todos na BlackRock quando digo que testemunhar a invasão russa da Ucrânia foi realmente de partir o coração. Apoiamos o povo ucraniano, que mostrou verdadeiro heroísmo diante da agressão implacável”, acrescenta.

A empresa também implementou um conjunto de ações para contribuir para o isolamento da Rússia.

“Nas últimas semanas, a BlackRock mobilizou uma resposta filantrópica para ajudar os necessitados e apoiar nossos colegas na Europa, os mais próximos da guerra. Embora não tenhamos escritórios ou operações na Rússia ou na Ucrânia, sei que isso criou uma grande quantidade de estresse e incerteza para todos os nossos funcionários, particularmente aqueles na Europa, e trabalhamos para fornecer-lhes os recursos de que precisam, explicou.

Fink explicou que no início da década de 1990, “quando o mundo estava saindo da Guerra Fria, a Rússia foi acolhida no sistema financeiro global e recebeu acesso aos mercados de capitais globais. Com o tempo, a Rússia se tornou interconectada com o mundo e se tornou profundamente ligada à Europa Ocidental. O mundo se beneficiou de um dividendo global da paz e da expansão da globalização. Essas foram tendências poderosas que aceleraram o comércio internacional, expandiram os mercados globais de capitais, aumentaram o crescimento econômico e ajudaram a reduzir drasticamente a pobreza em nações ao redor do mundo”.

Ele lamentou que, quando estimaram que o mundo se uniria mais, o conflito começou, gerando um revés no que foi alcançado por mais de 30 anos. “Continuo acreditando no longo prazo nos benefícios da globalização e no poder dos mercados de capitais globais. O acesso ao capital global permite que as empresas financiem o crescimento, os países aumentem o desenvolvimento econômico e mais pessoas experimentem o bem-estar financeiro”.

