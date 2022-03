O 'Maestro' Tabárez está presente no Uruguai de Diego Alonso

Montevidéu, 25 Mar Embora não ocupe mais o cargo de treinador uruguaio desde novembro do ano passado, Oscar Washington Tabárez recebeu o carinho de vários dos jogadores agora liderados por Diego Alonso, depois que Celeste carimbou sua passagem para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Líder da equipe que marcou os primeiros 16 dos 25 pontos que ele tem atualmente, 'el Maestro' foi uma parte fundamental na carreira de vários dos jogadores, que o expressaram. Na manhã desta sexta-feira, após a vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre o Perú, Diego Godín compartilhou em sua conta no Twitter uma fotografia do plantel acompanhada de uma mensagem. “Eu quero te dizer o que eu sinto agora... Alívio e uma felicidade que enche minha alma!!! E eu quero compartilhar isso com todos os camaradas que estavam neste caminho e especialmente com o Mestre, Celso, Profe Herrera (sic) e Mario! Obrigado Uruguai (sic)!!!” , ele escreveu. Desta forma, ele não só agradeceu ao treinador anterior, mas também aos seus colaboradores: Celso Otero, José Herrera e Mario Rebollo. Por sua parte, após o jogo, consultado pela imprensa sobre as pessoas de que se lembrava após a qualificação, o atacante do Atlético de Madrid Luis Suárez garantiu que sua família e a equipe técnica de Tabárez, com quem “a história começou a jogar outra Copa do Mundo”. Um tempo antes, o meio-campista Federico Valverde comemorou a qualificação Celeste para a Copa do Mundo do Qatar durante uma entrevista na AUF.TV, na qual ele não esqueceu Tabarez, que liderou a seleção nacional por quase 16 anos. “Fazia parte de tudo isso”, disse 'El Pajarito', que agradeceu aos jovens, inclusive a ele, pelos conselhos que deu aos jovens para que pudessem crescer como futebolistas e como pessoas. Após a partida e as declarações subsequentes, os jogadores puderam desfrutar de um dia de folga com suas famílias até voltarem aos treinos neste sábado, pensando no jogo de terça-feira contra o Chile como visitantes. Lá, Facundo Pellistri, uma das apostas de Alonso desde que assumiu como treinador, não poderá jogar devido ao acúmulo de cartões amarelos. As equipes do Equador e Uruguai selaram sua qualificação na quinta-feira, enquanto Perú, Colômbia e Chile decidirão na última data qual deles jogará uma repescagem contra uma equipe do grupo asiático. CHEFE scr/cmm/carro