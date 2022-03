O Japão anunciou uma nova bateria de sanções contra 25 pessoas e 81 entidades russas

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

O Japão informou na sexta-feira uma nova bateria de sanções contra a Rússia que prevê o congelamento de ativos para 25 pessoas e 81 entidades russas em resposta ao anúncio feito há um mês pelo presidente russo, Vladimir Putin, de “uma operação militar especial” na Ucrânia.

“Um total de 25 funcionários do Senado russo foram designados como alvo das medidas de congelamento de ativos e implementaremos medidas de proibição relacionadas às exportações para 81 organizações”, disse o Ministério das Relações Exteriores japonês em comunicado.

As sanções foram estendidas aos filhos do porta-voz do Kremlin Dimitri Peskov e sua esposa Tatiana Navka; ao presidente do banco russo Vnesheconombank, Igor Shuvalov; ao líder do grupo siderúrgico Severstal, Alexei Mordashov; e aos parentes do chefe executivo da Rostec, Sergey Chemezov; o vice-chefe do gabinete presidencial, Sergey Kirienko; o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev; e os empresários de Rotenberg.

Essas sanções são adicionais às já impostas pelo governo japonês, que já anunciou que congelaria os bens de 15 pessoas e nove organizações russas, incluindo o chefe do serviço de inteligência militar (GRU) e os vice-ministros da Defesa.

O Ministério das Relações Exteriores japonês informou sobre o aumento das medidas de retaliação contra o Kremlin por sua decisão de invadir o território ucraniano desde 24 de fevereiro

Além disso, o país asiático congelou os ativos do presidente russo Vladimir Putin, do Banco Central da Federação Russa e do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, e aprovou a proibição da exportação de material de refino de petróleo, entre outras sanções.

Por seu lado, o Canadá impôs novas sanções na quinta-feira contra 160 membros do Senado russo e anunciou que vai doar fundos para o Programa Mundial contra a Fome, a Organização Mundial da Saúde e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) no contexto da invasão russa da Ucrânia.

Isso foi confirmado em sua conta oficial no Twitter pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, que, além das sanções, anunciou fundos para organizações que “podem fornecer assistência imediata aos que estão no terreno”.

A Embaixada da Rússia no Canadá destacou na mesma rede social que “a decisão do gabinete de Trudeau de colocar membros do Senado russo na lista negra é um gesto ridículo e uma demonstração da impotência da política de sanções ocidental”.

Neste contexto, conforme relatado pelo canal canadense CBC, o Canadá está considerando como conseguir mais armas para os soldados ucranianos, como disse Trudeau na quinta-feira após uma reunião de emergência com líderes da OTAN.

“Continuaremos tentando ajudar da melhor maneira possível e, como Zelensky pediu vários novos equipamentos, estamos analisando o que podemos enviar”, enfatizou Trudeau.

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: