O Fórum Mundial da Água pede a garantia do direito a esse recurso para todos

Dakar, 25 Mar O 9º Fórum Mundial da Água exortou hoje a comunidade internacional a garantir que o direito à água e ao saneamento se torne uma realidade para todos no mundo, no dia de encerramento da reunião, que foi realizada esta semana em Dakar. Este pedido está contido na “Declaração de Dakar”, que compila os pontos de acordo após o trabalho conjunto dos atores envolvidos, e foi apresentado pelos co-presidentes do Comitê Preparatório para o Fórum, Abdoulaye Sène e Patrick Lavarde. Sène e Lavarde pediram uma implementação acelerada dessa lei através da adoção de quadros legislativos apropriados e da mobilização de todos os atores e a implementação do Direito Internacional Humanitário, que prevê a proteção dos sistemas de água e saneamento em tempos de conflito. A Declaração também pede a garantia da disponibilidade e resiliência da água, garantindo financiamento adequado, governança inclusiva da água e fortalecimento da cooperação. Também recomenda que o Governo do Senegal e o Conselho Mundial da Água, como co-organizadores do Fórum, apresentem esta declaração como uma contribuição para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água, a ser realizada em 2023. Mohamed CBC Diatta, coordenador científico da Secretaria Executiva do Fórum, observou que as principais mensagens coletadas esta semana incluem a importância de criar novas estruturas de governança para água potável. Também reforça a autonomia dos pequenos produtores agrícolas através de apoio técnico e financeiro, mas também favorece uma abordagem territorial da água além da agricultura. Diatta também anunciou alguns dos compromissos assumidos pelas principais instituições, como o estabelecimento de um observatório sobre segurança hídrica nas cidades africanas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID) prometeu na última terça-feira a mobilização de US $1,2 bilhão para o setor de água e saneamento, dos quais 70% são alocados ao continente africano e o Banco Mundial financiará a segurança hídrica e o acesso universal, entre outros. O 9º Fórum Mundial da Água, o evento hídrico mais importante do planeta, tem se concentrado em segurança e saneamento, água para o desenvolvimento rural, cooperação e ferramentas, que vão desde gestão e governança até finanças. O Fórum, organizado a cada três anos desde 1997, reúne governos, autoridades locais, organizações internacionais, ONGs, instituições financeiras, empresas, acadêmicos e grupos da sociedade civil. É uma plataforma única onde diferentes atores e principais tomadores de decisão podem colaborar e estabelecer planos de ação de longo prazo sobre os desafios da água em todo o mundo.